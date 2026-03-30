Mihai Gâdea a anunțat că mama lui a murit: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere”. Când are loc înmormântarea

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihai Gâdea a anunțat luni dimineață, 30 martie, că mama lui s-a stins din viață. Jurnalistul și mama lui au avut o relație foarte apropiată.

Luni dimineață, Mihai Gâdea a împărtășit cu profundă durere vestea pierderii mamei sale. Printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, acesta i-a adus un omagiu femeii care a fost stâlpul familiei și o sursă nesfârșită de iubire.

„Dragii mei, îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi. Pentru mine și pentru surorile mele, Alina, Dana și Emi, mama a fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere pentru tot ceea ce este cu adevărat important în viață”, a scris Mihai Gâdea.

Citește și: Mihaela Rădulescu, dezvăluiri surprinzătoare despre ce a pățit în Austria: „Am fost umilită, hărțuită”

Când are loc înmormântarea

Într-un gest de recunoștință, el a mulțumit tuturor pentru mesajele pline de căldură primite și a împărtășit detalii despre înmormântare. Aceasta va avea loc joi, 2 aprilie, la ora 13.00, la Biserica Adventistă Labirint. „Toți cei care doresc să ne fie alături sunt bineveniți, îi așteptăm cu iubirea pe care mama ne-a învățat să o păstrăm chiar și în cele mai grele momente. Iar pe cei care nu pot ajunge, îi rugăm să ne poarte în gând și în rugăciune”, a adăugat el.

În mesajul său, prezentatorul a evidențiat rolul mamei în viața familiei, descriind-o ca fiind „cea mai bună mamă, cea mai bună bunică și nordul nostru pe busolă, reperul nostru sigur în toate”. A vorbit și despre puterea credinței care îi oferă speranță și liniște în aceste momente dificile: „Credința noastră rămâne neclintită în Mântuitorul Iisus Hristos. Suntem liniștiți de convingerea că ea se odihnește acum în brațele Lui. Și trăim cu nădejdea vie că ne vom revedea curând, pentru că promisiunea Lui este sigură: «El va veni și ne va reuni pe toți»”.

Citește și: Oana Sîrbu, dezvăluiri rare despre viața privată. „Sunt un om complex și destul de dificil” Ce temeri are artista

Jurnalistul, recunoscător pentru mesajele de susținere

Familia Gâdea este copleșită de susținerea primită în aceste clipe de doliu. „În numele surorilor mele, al tuturor nepoților și al tatălui nostru, vă mulțumim din inimă pentru toate mesajele pline de căldură și iubire primite în aceste ore. Suntem profund recunoscători pentru dragostea voastră”, a transmis Mihai Gâdea, conform Antena 3 CNN.

Încheind pe o notă plină de speranță, el a reamintit înțelepciunea mamei sale și promisiunea vieții veșnice: „Să rămânem ancorați în această speranță: ne vom revedea curând, așa cum ne-a promis bunul nostru Mântuitor și așa cum mama ne-a învățat în fiecare seară: «Iată, Eu vin curând»”.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News