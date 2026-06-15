Cezara Munteanu s-a logodit cu Liviu Chițu după 10 ani de relație: „A fost foarte emoționant și frumos, ca un vis”

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Cezara Munteanu a spus „DA” după 10 ani de relație! Într-un decor de vis din Mykonos, iubitul ei, Liviu Chițu, a organizat o cerere de căsătorie emoționantă, cu ajutorul surorii actriței și al soțului acesteia.

Cezara Munteanu și Liviu Chițu s-au logodit

Cezara Munteanu, actrița cunoscută pentru energia ei vibrantă, a spus „DA” după 10 ani de relație cu Liviu Chițu, într-un moment emoționant organizat cu grijă în Mykonos.

După un deceniu de iubire, Cezara și Liviu demonstrează că pasiunea și respectul pot menține flacăra vie. Într-un cadru spectaculos, bărbatul a organizat o cină romantică, cu vedere la marea liniștită a insulei grecești.

Gestul său a fost unul demn de filmele romantice: s-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe femeia vieții lui. Răspunsul actriței a fost însoțit de lacrimi de bucurie și un zâmbet care nu i-a părăsit chipul întreaga seară.

„Am spus ”DA”! Te iubesc nemărginit! Sunt recunoscătoare că ești lângă mine în această călătorie numită viață”, a scris Cezara Munteanu pe Instagram, împărtășind emoția momentului cu fanii săi.

Imaginile publicate surprind fiecare detaliu al serii magice, inclusiv inelul spectaculos pe care Liviu l-a ales pentru logodna lor. Bijuteria, decorată cu un diamant mare și elegant, a atras imediat admirația urmăritorilor.

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Povestea unei cereri de logodnă ca-n filme

A fost un moment de poveste, cu apusuri grecești romantice și comploturi bine orchestrate. Liviu, partenerul de o decadă al actriței, a planificat fiecare detaliu al cererii, implicând sora Cezarei și soțul acesteia.

„Nu mă așteptam să se întâmple acum, dar totul, cum a fost planificat, așa a și ieșit. Am fost surprinsă. În vacanță eram cu sora mea și soțul ei, iar Liviu a complotat împreună cu ei pentru tot momentul”, a declarat Cezara Munteanu pentru Spynews.

Decorul? Terasa unui hotel cu vedere panoramică spre apusul spectaculos al insulei Mykonos.

„Când am intrat pe terasa hotelului, l-am văzut pe Liviu așteptându-mă acolo, cu melodia, și mi-am dat seama ce se întâmplă. A fost foarte emoționant și frumos, ca un vis. Acum mă uit la ce s-a întâmplat și mi se pare ireal”, a mărturisit actrița.

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Când a avut loc cererea în căsătorie

Deși momentul cererii a avut loc vineri, Cezara Munteanu și Liviu Chițu au decis să păstreze magia doar pentru ei timp de 48 de ore.

„Cererea nu a fost ieri, când am postat noi, ci s-a întâmplat vineri, dar am ales să păstrăm 48 de ore momentul doar pentru noi, să ne bucurăm de ce se întâmplă și apoi să facem totul public. Nu am anunțat nici prietenii, nimic, doar părinții știau și sora mea care era acolo și soțul ei”, a explicat actrița.

Liviu Chițu nu s-a grăbit doar să planifice cererea, ci și să aleagă inelul potrivit. Bijuteria, descrisă de Cezara ca fiind „foarte frumoasă”, a fost aleasă cu ajutorul surorii ei, care o cunoaște „ca în palmă”.

„Când ai o soră mai mare și cu care vorbești tot, ea este cea mai bună prietenă și tot timpul există legătura asta între voi. Când trebuie să mi se ia un cadou, ea știe ce trebuie ales”, a spus actrița, subliniind legătura puternică dintre ele.

Cu toate că logodna marchează un nou capitol în relația lor, cei doi nu se grăbesc să planifice nunta.

„Nu ne-am gândit încă la nimic legat de nuntă, suntem rupți de oboseală după vacanță. Nu prea am dormit, eram pe plajă, la petreceri, ne-am bucurat de tot ce a fost acolo, dar am dormit doar câteva ore pe noapte”, a spus Cezara Munteanu.

Actrița a adăugat că vor să își ia timp pentru a găsi locația perfectă, fie în România, fie în altă parte, și că evenimentul probabil nu va avea loc anul acesta.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la logodna Cezarei Munteanu

Sursă foto: Instagram

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