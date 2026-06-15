Fiul lui Theo Rose și a lui Anghel Damian a împlinit 3 ani. Cum a fost sărbătorit Sasha de părinți și familie

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The Rose și Anghel Damian au petrecut o zi foarte specială, cu ocazia aniversării lui Sasha, care a împlinit 3 anișori. Vedeta i-a pregătit un tort excepțional băiatului său, pe care ea și familia l-au sărbătorit într-un mod special.
Artista i-a pregătit băiețelului un tort minunat și este extrem de fericită în rolul de mămică. Ea i-a cumpărat un tort cu două etaje, verde, cu elemente exotice și un dinozaur deasupra. Tortul a fost elementul central al petrecerii micuțului.
”Primii doi ani au fost de sacrificiu. A trebuit să tai dintr-o parte sau din alta, dar oricum a fost un adevărat jihad. Hormonal, mintea mea era complet prăbușită și programul era foarte greu. Nu știam deloc să mă organizez și am clacat de foarte multe ori, lucruri pe care nu le-am arătat nici aici și nici în jurul meu prea mult”, a spus Theo Rose.
Anul trecut, artista vorbea despre faptul că iubește viața de mamă și a trecut de etapa în care a fost extrem de oboseală. Mai mult, ea spunea că micuțul Sasha începe să înțeleagă o mulțime de lucruri, motiv pentru care îi este mult mai ușor să comunice cu el.
„Îmi place tot la viața de mamă. Acum nu mai e nici oboseală care a fost în perioada de bebelușeală. Mă înțelege copilul perfect. Nu are încă doi ani și mi se pare extraordinar că dacă îți iei timp să îi explici absolut orice, înțelege și ascultă. Mi se pare foarte frumoasă comunicarea pe care o am cu el și pe care o are și Anghel. Sunt foarte diferite relațiile”, a mărturisit Theo Rose la TV.