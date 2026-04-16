  MENIU  
Theo Rose, noapte de coșmar: „L-am luat ca din oală pe bărbată-miu din pat”. S-a trezit de la un zgomot și ce a descoperit a șocat-o

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 16.04.2026, 12:22

Theo Rose s-a trezit în miez de noapte cu o urgență pentru care a fost nevoită să își trezească soțul din somn. Vedeta a auzit niște zgomote ciudate în propria casă, așa că a decis să inspecteze despre ce este vorba.

Theo Rose, sperietură în miezul nopții

Vedeta a auzit un sunet ciudat în miezul nopții, care i-a dat de gândit. S-a ridicat să vadă despre cei este vorba, deși zgomotul era greu de perceput. 

Ce a găsit în bucătărie, însă, a făcut-o să își trezească soțul de urgență. Vedeta le-a povestit urmăritorilor cum funcționează intuiția ei.

„Să vă zic cum funcționează intuiția mea. Eu sunt într-o luptă, eu ascult în cele din urmă, dar, mai întâi mă lupt, mă pun împotriva ei. Acum două nopți, ora două și ceva, supărată că nu mă ia somnul și se anunța o zi plină, trebuia să mă trezesc devreme a doua zi, urechile mele încep să perceapă un țiuit, ca un cântecel, dacă știți cum e cântecelul de la finalul de program de la mașina de spălat. Dar, se auzea atât de încet încât am spus că o fi ceasul lui bărbată-miu, hai că se oprește dacă e ceasul. Nu s-a oprit.

„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
Recomandarea zilei

Citește și: Theo Rose, despre cea mai mare lecție învățată vreodată și despre cum arată copilăria lui Sasha: „Nu e prins între betoane”

Zic «Opa, nu am închis ușa de la frigider», dar dacă nu mă duc să o închid, ce se întâmplă? Și așa nu am mare mâncare, maxim nu mai răcește. Nu se mai oprea și am zis că mă duc totuși să închid ușa de la frigider”, a spus Theo Rose într-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram.

Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Recomandarea zilei

Ce a descoperit în bucătărie

Theo Rose a mers în bucătărie ca să vadă totuși de unde vine acel sunet. Când a ajuns, a descoperit că întreagă bucătărie era inundată.

Sfătuindu-se cu inteligența artificială, Theo Rosé a fost nevoită să își trezească soțul, la îndemnul ChatGPT.

„Când ajung în bucătărie, bucătăria era inundată, oameni buni. Apa de pe jos ca apa de jos, era caldă, se ducea așa frumos, o luase în stânga spre terasă. Mașina de spălat vase scoatea acel sunet, pe care eu nu o folosisem cu o zi înainte, nu am deschis-o, mi-am spălat vasele la mână. Avea o eroare, făcea urât. Eu, ca să nu îl trezesc pe bărbată-miu, am zis că cu ChatGPT am rezolvat multe chestii când am fost singură acasă, îi dau o poză cu eroarea și mi-o zice el ce e.

Citește și: Theo Rose le închide gura celor care o sfătuiesc să se tuneze: „Nu mă zăpăciți. Eu nu îmi pun nici buze, nici sâni”. Care este motivul

I-am trimis, mi-a zis pe ce să apăs, să o restartez, cum să o închid altfel că nu mergea pe buton. Prima dată am încercat să o închid eu, vă dați seama. În fine, nu se oprea mașina de spălat vase, tot dădea erorile alea. Ceva se întâmpla cu ea, o luase razna. Zici că eram într-un coșmar, începuseră să vorbească electrocasnicele din casă. În fine, acum i-am scris lui ChatGPT că nu se oprește, ce mă fac? Aolo, «du-te, trezește-l pe bărbat și pune-l să închidă, de la panoul de curent, curentul din bucătărie ca să nu luați foc», mi-a scris ChatGPT.

theo rose mama 2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

M-am dus, l-am trezit, l-am luat pe bărbată-miu ca din oală din pat «Vino repede, ai grijă la copil să nu-l trezești. Haide, că s-a inundat bucătăria». A venit, eu am zis să încerc să o scot din priză, nu găseam priza că nu am umblat în viața mea prin spate pe acolo. Am scos frigider, am scos orice altceva, numai aia nu. A oprit el de la panoul de curent, am găsit și eu până la urmă priza”, a continuat artista.

Care era problema

Pentru că nu știa de unde continuă să curgă apă, vedeta și-a sunat fratele, care într-un final a descoperit de unde era problema.

„A dat iar drumul la curent, l-am sunat pe fratele meu, și el adormise, i-am spus să vină repede că mi s-a inundat bucătăria, nu știam de unde curge. Deci, se oprise totul și încă era sunetul, părea că de undeva curge multă apă, prin tot peretele, de sus până jos. Am crezut că e de la vecini. Bărbată-miu s-a dus la ei, i-a trezit și pe oamenii ăia degeaba că nu era de la ei. Tot peretele tremura. A reușit fratele meu să intre prin spate, pe la coșul de gunoi de sub ghiuvetă, și să constate că era problema de la țeava de apă caldă, care era fisurată, s-a spart și în perete ceva. A curs ca la balamuc, și în parcare, peste tot. Au oprit băieții apa caldă cu totul la noi și a doua zi au venit oamenii și au reparat.

Citește și: Cu ce probleme de sănătate se confruntă Theo Rose: „Nu am mai putut să vorbesc”. Ce schimbări e nevoită să facă artista

Ce m-a amuzat pe mine a fost ChatGPT-ul meu, că eu am continuat să îi scriu după ce am văzut că am oprit curentul și tot se auzea apa cum curge. I-am dat toate detaliile și i-am spus că nu se oprește. Și acum, ChatGPT îmi spunea: «Respiră, te-ai panicat și ești prea atentă la sunetele din jurul tău. Este posibil să le percepi amplificat». Voi vă dați seama ce părere și-a făcut robotul ăsta despre paranoile mele?”, a încheiat Theo Rose întreaga întâmplare urmăritorilor ei.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Val de turiști străini în România din cauza războiului din Iran. Cei mai mulți – din Germania și Austria
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Fanatik
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
GSP.ro
Lovitură pe piața auto » Rivalul Dacia ajunge în premieră în Europa! E al doilea cel mai vândut model la nivel global
Click.ro
Când se celebrează în acest an Înălțarea Domnului. Data la care se suprapun trei sărbători importante în România
TV Mania
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Redactia.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Citește și...
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Cine plătește când ești inundat de vecinul de sus. Mulți români care stau la bloc nu cunosc legea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Claudiu Mandea, în direct la podcastul evz, Contrapunct: Ilie Bolojan trebuie să plece
Ceanu Zheng a părăsit Survivor România. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns în țară: „A fost simplu, dar foarte important pentru mine” / Exclusiv
Actrița Joy Harmon, celebră pentru rolul din "Cool Hand Luke", a murit la 87 de ani
Fiica cea mică a lui Florin Dumitrescu s-a făcut mare. Mia a împlinit 11 ani și este leită tatăl ei. Ce mesaj i-a transmis Cristina
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Nu se mai ascund. Valentin Sanfira, gest sfidător la adresa Codruței Filip. A mers acasă la noua iubită și i-a cunoscut părinții. Cum a putut să se pozeze. Imagine ULUITOARE

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ceanu Zheng a părăsit Survivor România. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns în țară: „A fost simplu, dar foarte important pentru mine” / Exclusiv
Actrița Joy Harmon, celebră pentru rolul din "Cool Hand Luke", a murit la 87 de ani
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Avantaje
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Elle
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Erdogan amenință Israelul cu intervenția: Tensiunile dintre Ankara și Ierusalim escaladează
Paștele devine tot mai scump. Bugete de până la 1.000 de lei per familie și semne de încetinire economică
A1.ro
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Fiica cea mică a lui Florin Dumitrescu s-a făcut mare. Mia a împlinit 11 ani și este leită tatăl ei. Ce mesaj i-a transmis Cristina
Cum s-au cunoscut Ella Vișan și Răzvan Kovacs și cine a făcut primul pas în relație. DJ-ul încă este căsătorit cu Ema Oprișan
Cine este noua iubită a lui Valentin Sanfira. Femeia este cunoscută
Cu cine a fost surprinsă Adelina Pestrițu în Turcia. Actorul este celebru și adorat de fane la nivel mondial
Observator News
Un gigant fashion suedez, prezent şi în România, va închide 160 de magazine. Mizează pe comenzile online
Libertatea pentru Femei
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Când sunt plătite gărzile medicilor în 2026. Ce trebuie să știe doctorii despre orele suplimentare
Horoscop 17 aprilie 2026. O zodie dă lovitura pe plan financiar. Vezi ce se întâmplă cu zodia ta
Guvernul Bolojan acordă 925 de lei în plus din mai 2026. Cine va primi banii
„La fiecare control am o întâlnire cu moartea” – mărturia tulburătoare a unui jurnalist care luptă să trăiască pentru soția lui
TV Mania
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Adela Popescu, album emoționant cu 20 de imagini de la Șușani: „Tradiția se păstrează și copiii cresc cu aceste amintiri”. Cum arată acum casa de vacanță
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Boala autoimună de care suferă Naba Salem. I s-a făcut rău în timpul probelor de la Survivor: „M-a luat panica și am început să tremur rău”
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Libertatea
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Val de turiști străini în România din cauza războiului din Iran. Cei mai mulți – din Germania și Austria
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton