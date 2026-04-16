Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Theo Rose s-a trezit în miez de noapte cu o urgență pentru care a fost nevoită să își trezească soțul din somn. Vedeta a auzit niște zgomote ciudate în propria casă, așa că a decis să inspecteze despre ce este vorba.

Theo Rose, sperietură în miezul nopții

Vedeta a auzit un sunet ciudat în miezul nopții, care i-a dat de gândit. S-a ridicat să vadă despre cei este vorba, deși zgomotul era greu de perceput.

Ce a găsit în bucătărie, însă, a făcut-o să își trezească soțul de urgență. Vedeta le-a povestit urmăritorilor cum funcționează intuiția ei.

„Să vă zic cum funcționează intuiția mea. Eu sunt într-o luptă, eu ascult în cele din urmă, dar, mai întâi mă lupt, mă pun împotriva ei. Acum două nopți, ora două și ceva, supărată că nu mă ia somnul și se anunța o zi plină, trebuia să mă trezesc devreme a doua zi, urechile mele încep să perceapă un țiuit, ca un cântecel, dacă știți cum e cântecelul de la finalul de program de la mașina de spălat. Dar, se auzea atât de încet încât am spus că o fi ceasul lui bărbată-miu, hai că se oprește dacă e ceasul. Nu s-a oprit.

Zic «Opa, nu am închis ușa de la frigider», dar dacă nu mă duc să o închid, ce se întâmplă? Și așa nu am mare mâncare, maxim nu mai răcește. Nu se mai oprea și am zis că mă duc totuși să închid ușa de la frigider”, a spus Theo Rose într-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram.

Ce a descoperit în bucătărie

Theo Rose a mers în bucătărie ca să vadă totuși de unde vine acel sunet. Când a ajuns, a descoperit că întreagă bucătărie era inundată.

Sfătuindu-se cu inteligența artificială, Theo Rosé a fost nevoită să își trezească soțul, la îndemnul ChatGPT.

„Când ajung în bucătărie, bucătăria era inundată, oameni buni. Apa de pe jos ca apa de jos, era caldă, se ducea așa frumos, o luase în stânga spre terasă. Mașina de spălat vase scoatea acel sunet, pe care eu nu o folosisem cu o zi înainte, nu am deschis-o, mi-am spălat vasele la mână. Avea o eroare, făcea urât. Eu, ca să nu îl trezesc pe bărbată-miu, am zis că cu ChatGPT am rezolvat multe chestii când am fost singură acasă, îi dau o poză cu eroarea și mi-o zice el ce e.

I-am trimis, mi-a zis pe ce să apăs, să o restartez, cum să o închid altfel că nu mergea pe buton. Prima dată am încercat să o închid eu, vă dați seama. În fine, nu se oprea mașina de spălat vase, tot dădea erorile alea. Ceva se întâmpla cu ea, o luase razna. Zici că eram într-un coșmar, începuseră să vorbească electrocasnicele din casă. În fine, acum i-am scris lui ChatGPT că nu se oprește, ce mă fac? Aolo, «du-te, trezește-l pe bărbat și pune-l să închidă, de la panoul de curent, curentul din bucătărie ca să nu luați foc», mi-a scris ChatGPT.

M-am dus, l-am trezit, l-am luat pe bărbată-miu ca din oală din pat «Vino repede, ai grijă la copil să nu-l trezești. Haide, că s-a inundat bucătăria». A venit, eu am zis să încerc să o scot din priză, nu găseam priza că nu am umblat în viața mea prin spate pe acolo. Am scos frigider, am scos orice altceva, numai aia nu. A oprit el de la panoul de curent, am găsit și eu până la urmă priza”, a continuat artista.

Care era problema

Pentru că nu știa de unde continuă să curgă apă, vedeta și-a sunat fratele, care într-un final a descoperit de unde era problema.

„A dat iar drumul la curent, l-am sunat pe fratele meu, și el adormise, i-am spus să vină repede că mi s-a inundat bucătăria, nu știam de unde curge. Deci, se oprise totul și încă era sunetul, părea că de undeva curge multă apă, prin tot peretele, de sus până jos. Am crezut că e de la vecini. Bărbată-miu s-a dus la ei, i-a trezit și pe oamenii ăia degeaba că nu era de la ei. Tot peretele tremura. A reușit fratele meu să intre prin spate, pe la coșul de gunoi de sub ghiuvetă, și să constate că era problema de la țeava de apă caldă, care era fisurată, s-a spart și în perete ceva. A curs ca la balamuc, și în parcare, peste tot. Au oprit băieții apa caldă cu totul la noi și a doua zi au venit oamenii și au reparat.

Ce m-a amuzat pe mine a fost ChatGPT-ul meu, că eu am continuat să îi scriu după ce am văzut că am oprit curentul și tot se auzea apa cum curge. I-am dat toate detaliile și i-am spus că nu se oprește. Și acum, ChatGPT îmi spunea: «Respiră, te-ai panicat și ești prea atentă la sunetele din jurul tău. Este posibil să le percepi amplificat». Voi vă dați seama ce părere și-a făcut robotul ăsta despre paranoile mele?”, a încheiat Theo Rose întreaga întâmplare urmăritorilor ei.

Urmărește-ne pe Google News