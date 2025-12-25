Theo Rose le închide gura celor care o sfătuiesc să se tuneze: „Nu mă zăpăciți. Eu nu îmi pun nici buze, nici sâni”. Care este motivul

Theo Rose le-a răspuns celor care îi sugerează să își facă mici îmbunătățiri estetice, fie că este vorba despre implanturi mamare sau acid hialuronic pentru a obține mai mult volum în zona buzelor. Cântăreața a și explicat de ce nu vrea să apeleze la genul acesta de „artificii”.

Theo Rose îi lămurește pe cei care vor să o vadă cu intervenții estetice

Theo Rose este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi. Cântăreața i-a cucerit pe toți cu firea ei plină de umor și cu sinceritatea sa debordantă.

Recent, unul dintre fani a întrebat-o pe artistă de ce nu și-a făcut modificări la aspectul fizic, referindu-se în special la vestitul acid hialuronic utilizat pe scară largă pentru volumizarea buzelor, dar și la o intervenție de augmentare mamară.

Vedeta nu a ocolit întrebarea, ci a răspuns franc, în stilul său caracteristic.

Citește și: Theo Rose, serie de gafe în ziua serbării de Crăciun a lui Sasha de la grădiniță: „Mi-a venit să plâng pe loc”

Când cineva i-a spus artistei că are buzele la fel de mici ca bustul, artista a simțit nevoia să vorbească despre acest aspect și și-a asigurat fanii că nu va face schimbări. Motivul nu este unul anume, ci pur și simplu simte că nu i s-ar potrivi astfel de intervenții.

„Da, mă, eu nu-mi pun nici buze, nici sâni. Nu mă zăpăciți pe mine cu astea. Nu mi se potrivesc mie. Voi nu vedeți că eu vorbesc de parcă pun cartofi?! Nu mi se potrivesc mie buze și sâni mari. Nu sunt genul ăla de femeie”, a spus Theo Rose, pe rețelele de socializare.

Câte kilograme are artista

Theo Rose a vorbit adesea despre aspectul ei fizic. I s-a reproșat deseori că este prea slabă, însă a vorbit despre acest lucru și a mărturisit că e o problemă cu care se confruntă.

„Eu nu sunt slabă că trebuia să fiu slabă ca să am succes, să mă asculte lumea. Eu sunt slabă, pentru că nu mănânc și că sunt a naibii. Așa mi-a zis mama, că și ea tot d-aia e slabă. Asta e gena. „Am probleme la stomac pentru că nu mă alimentez cum trebuie. Trebuie să iau tot felul de vitamine. Nu e bine nici așa…să te zboare vântul pe stradă.

Citește și: Cum a reacționat Theo Rose când soacra ei a scos-o la un restaurant cu stele Michelin. Cum i se adresează artista: „Râdeau de mine”

Problema oamenilor care vor să slăbească, o am eu cu îngrășatul. E același lucru. Mi-aș dori să mă pot îngrășa, oameni buni, dar sunt stresată. Umblu într-una, sunt mică, sunt firavă, nu se leagă de mine mâncarea. Nu se depune pe nicăieri. Mi-aș dori să mai pun câteva kilograme pentru că sincer, nu mă simt bine, nu mă simt zdravănă. Aș zice că vreo 5 kilograme așa ar mai merge”, a declarat în trecut artista.

Urmărește-ne pe Google News