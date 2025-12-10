Theo Rose, serie de gafe în ziua serbării de Crăciun a lui Sasha de la grădiniță: „Mi-a venit să plâng pe loc”

Theo Rose a împărtășit cu fanii câteva momente de pomină dintr-o zi specială pentru Sasha, fiul ei. Vedeta a făcut câteva gafe chiar în ziua serbării de Crăciun de la grădinița fiului ei. Iată ce peripeții a avut artista.

Theo Rose și-a dus fiul la grădiniță cu întârziere, chiar în ziua serbării de Crăciun

Theo Rose a povestit fanilor ce zi plină de emoții a avut la serbarea de Crăciun a lui Sasha. Vedeta a recunoscut că a citit greșit un email de la educatoare și și-a dus băiatul mai târziu la grădiniță.

Ea s-a simțit extrem de vinovată că băiatul nu a mai apucat să repete coregrafia cu colegii lui înainte de apariția pe scenă, iar asta pentru că nu a citit întregul email care spunea că cei mici trebuie să vină mai devreme pentru a repeta.

„Ce procese de conștiință mi-am făcut, am zis, tu, tu, nu ești sănătoasă la cap, atât de cheaună ești, ai deschis mail-ul ăla și prima oră care ți-a sărit în ochi, p-aia ai luat-o de bună, n-ai citit și tu ca lumea, cum trebuie, cum citești femeie pe diagonală, nu duci copilul la serbare, nu ești sănătoasă!

Și că tu l-ai pregătit, i-ai luat cămașă, dar nu-l duci la serbare. În fine, a fost bine copilul, a și reținut chestii din coregrafie. Că e talentat, să pricepe, imediat, se uita la restul, mai făcea și el. Mă rog, au doi ani jumate, ce vorbim, dar așa e ok, chiar s-a descurcat’’, a transmis artista.

Theo Rose, panică în dimineața serbării de Crăciun

Artista a povestit cum și-a început dimineața cu Sasha, care s-a trezit la 7:30 și s-a relaxat, știind că trebuie să fie la grădiniță la 10:50.

“Îmi încep dimineața cu Sasha, ne trezim la 7.30, fericiți, bucuroși. Astăzi avea serbarea de Crăciun la grădiniță. Bine, am citit eu un mail în care scria că mergem la 10.50 acolo.

Bine. Am mai stat acasă și m-am pus un pic în pat la 9.00, că am zis că e timp, cât se mai joacă el și așa, mai stau și eu un pic, că știam că astăzi urmează o zi grea. La 10.00 vine Anghel cu el, îmbrăcat în cămășuța pe care i-am luat-o pentru serbare.

El avea program normal, trebuia dus de dimineață, noi la 10.50. Zic, mă, am sărit din pat, du-te, spală-te repede pe ochi, pe dinți, îmbracă-te cum o fi, du copilul la grădiniță, că l-am dus mai devreme totuși. A repetat, a apucat să repete un pic’’, a spus Theo.

Ziua a continuat la fel de haotică, pentru că după ce era să rateze întreaga repetiție pentru serbare, Theo Rose a mers să citească povești dintr-o carte pentru copii. Nici aici nu a avut prea mare succes. A început să se bâlbâie, dar apoi lucrurile au luat o turnură și mai gravă.

“Știi, mai mă bâlbâi, mă, mă, mă… În fine, trebuie să te controlezi. M-am controlat. M-am bucurat că s-a terminat, mi era și foame, zic că apuc să și mănânc, mă ridic și, când mă ridic, dau cu capul de o chestie, de un fier care așa stătea, direct la pari.

Deci am simțit că mi-am spart căpățâna, am zis, dar am cucui aici, nu s-a spart, dar e cucui. Mi-a venit să plâng pe loc. Am plecat, ca să nu zic nimic, că ziceam ceva rău de tot, cred, și nu aveau nicio vină oamenii ăia, că sunt eu…’’, a mai spus cântăreața.

Are probleme de memorie

Theo Rose le-a mărturisit fanilor că are o problemă cu memoria, în ultimul timp. Ea a spus că atunci când încearcă să își aducă aminte de întreaga zi și parcursul ei, sunt multe lucruri pe care nu le mai ține minte.

„Când mă liniștesc și sunt chiar pregătită să râd de tot ce mi s-a întâmplat, nu îmi mai amintesc ce mi s-a întâmplat. Și nu mai am de ce să râd, deci râd mai puțin.

Dar vreau să vă spun pe cea mai recentă, da? Eu, înainte de perioada aceea luni, sunt nervoasă tot timpul. Și normal că, de câțiva ani încoace, am înțeles că este chimic și că e cazul să mă controlez, că nu mă pot comporta la nesfârșit ca o fetiță care nu știe ce se petrece cu corpul ei’’, a încheiat Theo Rose.

