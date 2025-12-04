Mirela Vaida a împodobit patru brazi de Crăciun. Cum arată casa prezentatoarei

Mirela Vaida și-a lăsat fanii cu gura căscată după ce le-a arătat că a împodobit nu mai puțin de patru brazi de Crăciun. Prezentatoarea este activă pe rețelele de socializare, unde își ține comunitatea la curent cu tot ce face. De data aceasta, Mirela Vaida a arătat cum și-a decorat casa și brazii de Crăciun.
Ea a vrut să aibă un brad pe care ea și soțul ei să îl poată vedea din dormitor, apoi cei doi băieți au vrut un brad în propria cameră, la fel ca și fetița. Ultimul brad, cel din sufragerie, este al familiei în spațiul în care se adună cu toții și se bucură de atmosfera de sărbătoare.
Fiecare dintre brazi este decorat diferit, iar cel din sufragerie urmează să primească luminițe.
Prezentatoarea are o casă impresionantă
Mirela Vaida s-a mutat la casă, în Snagov, după ce a locuit într-un apartament mai mulți ani. Prezentatoarea și familia ei se bucură de o locuință foarte spațioasă, curte, o terasă plină de flori și un loc de joacă pentru cei trei copii.
Bucătăria este extrem de încăpătoare, iar din sufragerie se poate vedea spre pădure.
„Deci ne-am mutat la casă nouă… Casă mare, cinci camere, spațioasă, luminoasă, teren mult, să alerge iezii, mânjii și copiii. Pădurea e imediat lângă noi, adică ne pică în curte, vedem căprioarele dimineață și porcii mistreți. Mai vedem și serpișori, fluturași și albine, că deh…
Am vrut lângă pădure… E o liniște totală… Dar și prea multă liniște dăunează, că eu sunt bolnavă dacă nu mă aud și… Mă cam aud!! Îmi zic vecinii că, de când m-am mutat, le-am distrus ecosistemul și liniștea”, povestea Mirela Vaida pe canalul de YouTube.
