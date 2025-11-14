Mirela Vaida, revoltată de felul în care se apără Ancuța Cârcu, după ce a comercializat o cremă care a desfigurat o femeie: „Era să o bagi în mormânt!”

Mirela Vaida a reacționat după ce Ancuța Cârcu a comercializat o cremă care conținea clorură de mercur amoniacală, din cauza căreia o femeie a fost desfigurată. Prezentatoarea a vorbit despre cazul femeii din Bistrița care a ajuns în stare gravă la spital după ce a folosit această cremă.

Ancuța Cârcu a comercializat o cremă care a desfigurat o femeie

Ancuța Cârcu, o antreprenoare în vârstă de 42 de ani, cunoscută drept femeia care face reclamă la orice, a fabricat o cremă care conținea clorură de mercur amoniacală. Produsul a fost cumpărat de o femeie de la o firmă din Bistrița care achiziționa produse farmaceutice și le comercializa sub marcă proprie.

Pe scurt, Ancuța Cârcu a luat creme care conțin clorură de mercur amoniacală din mai multe farmacii, le-a recondiționat și le-a vândut sub marcă proprie, cu toate că nu avea dreptul să desfășoare operațiuni cu produse farmaceutice.

Citește și: Detalii despre jocurile de culise în care au fost implicate Mirela Vaida și Mihaela Tatu: „Oamenii ăia au fost luați ca din oală. S-a sfârșit cu un mare eșec”

Femeia care a cumpărat și folosit o astfel de cremă a ajuns la spital, desfigurată și cu probleme grave de sănătate, inclusiv insuficiență hepatică.

Acum, Ancuța Cârcu spune că nu este vinovată de acuzațiile privind vânzarea acestor creme și spune că produsul „cremă de albire” este luat din farmacie și realizat pe baza unei rețete magistrale aprobate de Ministerul Sănătății. Cârcu a spus că nu are nicio implicare în procesul producție sau stabilire a rețetei și ea doar a comercializat-o.

Femeia ar fi cumpărat pe parcursul anului 2024 mai multe creme de la farmacii care conțineau clorură de mercur amoniacală. Ea le-a ambalat și le-a vândut sub sigla proprie.

Mirela Vaida, reacție furibundă la adresa antreprenoarei

Victima care s-a ales cu fața desfigurată a povestit că soțul ei a rămas fără loc de muncă în Italia după ce a trebuit să se întoarcă acasă de urgență ca să aibă grijă de ea.

„Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au pus în executare 5 mandate de percheziție la sediul unor persoane juridice și domiciliile unor persoane, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud”.

Subiectul a fost atins și de jurnalista Mirela Vaida, care a criticat atitudinea Ancuței Cârcu. Ea spune că femeia nu are nicio scuză și că ar trebui să îi ceară iertare femeii desfigurate.

Citește și: Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune, după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida la „În direct cu România”: „După ultima experiență pe care am avut-o…”

„Doamna Ancuța zici că e Regina Angliei. Are o atitudine… În primul rând, e lașă, că a zis colegilor noștri că intră în legătură directă cu noi și acum nu ne mai răspunde.

Din punctul meu de vedere, nu stă în picioare nicio scuză din momentul în care alegi să fugi de răspundere și să nu ai un pic de empatie pentru această femeie și să nu ai un punct de vedere pentru publicul care îți cumpără cremele de atâta vreme.

Doamna Ancuța, m-aș fi așteptat de la dumneavoastră măcar să vă cereți scuze de la femeia pe care era să o băgați în mormânt”, a spus Mirela Vaida.

Crema cu mercur era vândută cu sume enorme, între 300 și 500 de lei. Vânzătoarea este acuzată de trafic de produse sau substanțe toxice și vătămare corporală.

Urmărește-ne pe Google News