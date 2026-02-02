Cristian Andrei revine pe internet, după ce a fost dus la audieri. A anunțat o nouă temă de discuție: „Femeile posesive, disperate și agresive”

Cristian Andrei a fost încătușat și dus la audieri, fiind acuzat că a agresat sexual mai multe paciente în timpul ședințelor de terapie. El este acuzat și că a practicat profesia de psiholog fără să aibă dreptul. Acum, acesta a revenit în mediul online și și-a reluat activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Cristian Andrei și-a reluat discursul în mediul online

Renumitul medic Cristian Andrei este în centrul unui scandal de proporții, după ce numeroase femei au avut curajul de a mărturisi că au fost agresate sexual de acesta, în timp ce se aflau în ședințe de terapie în cabinetul său. Mărturiile sunt cutremurătoare, iar toate femeile vorbesc despre același mod de operare a lui Cristian Andrei.

Mai mult, acesta este acuzat și că a practicat profesia de psihilog fără să aibă dreptul.

Miercuri seara, 28 ianuarie, acesta a fost dus sub escorta Poliției de la Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 la audieri. După ce s-au încheiat audierile de miercuri seara, autoritățile au decis că medicul va fi audiat și cercetat în stare de libertate.

La scurt timp după audieri, deși a fost dus în cătușe și a spus presei la ieșire că „avem multe de discutat”, medicul a revenit în mediul online ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

El și-a reluat activitatea fără să vorbească despre acuzații sau despre scandalul în care este implicat. Mai mult, el a anunțat o nouă ediție a podcastului său. Fără să scoată o vorba despre acuzațiile extrem de grave, medicul și-a văzut de activitate, în speranța că totul se va aplana de la sine.

El a dezvăluit o nouă ediție și tema de discuție, care nu a fost aleasă întâmplător. Cristian Andrei a spus că va discuta despre femeile care nu sunt iubite așa cum vor și ajung să fie „disperate și agresive”.

„Ai văzut cum este acel bărbat care îți face complimente după complimente și când vede că nu îl bagi în seamă începe să-ți dea înjurături după înjurături? Tot așa, nu există lucru mai urât decât o femeie care nu este iubită așa cum vrea ea.

Devine obsesivă, disperată, agresivă. Cele trei umbre al iubirii, luni seara de la ora 20, pe Facebook, TikTok și YouTube”, spune Cristian Andrei, în clipul postat recent în mediul online.

Subiectul ales pare să aibă legătură indirectă cu acuzațiile aduse.

Acuzații de agresiuni sexuale la adresa lui Cristian Andrei

Cristian Andrei este acuzat că în perioada 2004-2025, acesta ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, fără să fie absolvent al unei facultăți de psihologie acredită. În plus, el nu deține atestat de liberă practică emis de Colegiu Psihologilor din România.

Dincolo de asta, în urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că în perioada 21.10.2019-15.03.2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie susținute în Sectorul 1, București, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională provenită din relația pacient-terapeut.

Totodată, în perioada 2019-2024, el ar fi indus în eroare trei femei, spunându-le că este psiholog și că trebuie să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu era abilitat legal să o desfășoare.

