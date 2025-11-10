Ce spunea Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut: „Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”

Dr. Cristian Andrei a vorbit, la un moment dat despre fostele sale căsnicii. În urmă cu 12 ani, el a vorbea despre cele două soții și mărturisea că nu le-a iubit niciodată. Doctorul Cristian Andrei se află în centrul unui scandal, după ce jurnaliștii PressOne au făcut dezvăluiri despre acesta.
În urmă cu mai bine de zece ani, Dr. Cristian Andrei a vorbit despre cele două căsnicii pe care le-a avut și a făcut declarații controversate.
El a spus că a avut două soții pe care nu le-a iubit și care ar fi fost, de fapt, niște prelungiri a relației pe care o avea cu mama lui. El a mai declarat, la un moment dat, că nu crede în căsătorie și că singura femeie căruia un bărbat îi rămâne fidel este mama lui.
„Eu, pe cele două soții, nu le-am luat din dragoste. Au fost niște prelungiri ale unei situații pe care am avut-o cu mama mea. Ele au fost femei cu autoritate, care m-au luat tare și au dat peste acest defect fundamental al meu ca om, ca bărbat, și anume eu nu mă pot purta urât cu o femeie, niciodată, în niciun fel.
Și, pentru că mă port frumos, atunci ies tot felul de lucruri aberante în relația cu o femeie. Ori se supără o altă femeie, ori aceasta se supără pentru că nu mai primește ceea ce primea frumos, până mai ieri… există această întreagă epopee a frumuseții cu o femeie. După cum spuneam, se naște și moare, până la urmă”, a spus dr. Cristian Andrei în cadrul unui interviu.
Poliția s-a sesizat după dezvăluirile din presă în cazul Doctorului Cristian Andrei
Poliția Capitalei a anunțat, printr-un comunicat, că s-a sesizat din oficiu în cazul doctorului Cristian Andrei, după ce jurnaliștii de la PressOne au scris că acesta a făcut psihoterapie fără să aibă atestat de la Colegiul Psihologilor.
Jurnaliștii susțin că medicul psihiatru a recunosc că nu are atestat de liberă practică.
Situația s-a schimbat din 2004, odată cu înființarea Colegiului Psihologilor din România și modificarea legislației, moment din care psihoterapia a devenit o specializare distinctă, aflată exclusiv sub coordonarea acestui for profesional.
