Ion Duvac, acuzat de agresiuni sexuale de mai multe femei. Psihologul a fost reținut de polițiști

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Ion Duvac, psiholog din București, a fost reținut miercuri, 3 iunie, fiind acuzat de abuzuri sexuale. Trei femei au depus plângeri, iar alte 16 au relatat experiențe traumatizante, inclusiv solicitări de fotografii intime.

Ion Duvac, acuzat de agresiuni sexuale

Acuzații grave planează asupra unui cunoscut psiholog din București. Ion Duvac, figură proeminentă în domeniul său, a fost reținut de polițiștii de la Investigații Criminale în urma unor acuzații de abuzuri sexuale aduse de mai multe femei.

Autoritățile au efectuat percheziții la două locații din Capitală, inclusiv reședința și cabinetul psihologului, în cadrul unei anchete care vizează suspiciuni de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală, potrivit unor surse citate HotNews.

„Având în vedere sesizarea din oficiu întocmită la nivelul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, la data de 23 februarie 2026, în urma căreia au fost demarate cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală, fapte care ar fi fost comise de către un bărbat, în vârstă de 64 de ani, medic psiholog din Capitală, în această dimineață sunt puse în executare două mandate de percheziție, în Municipiul București”, a transmis Poliția Capitalei, fără a da numele suspectului.

Pe numele lui Ion Duvac au fost depuse trei plângeri oficiale. Acesta a fost condus la Parchetul Capitalei, unde procurorii urmează să stabilească dacă va fi prezentat instanței pentru arestare preventivă.

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Mărturiile șocante ale victimelor

Mărturiile adunate de jurnaliști scot la lumină detalii tulburătoare. Una dintre femeile care l-au acuzat a povestit: „A închis ușa, eu eram în picioare, s-a apropiat de mine și mi-a băgat mâna în pantaloni, în zona intimă. Moment în care m-am blocat total, nu am știut ce să mai spun, m-am retras. Nu am putut să-i spun nimic în momentul ăla: «De ce faci asta, ce…?». Am plecat și de atunci nu am mai avut nicio legătură”.

O altă femeie a relatat o experiență similară: „Cu degetul, mi-a arătat unde este punctul meu «G». După care mi-a atins și sânii, m-a întrebat dacă am silicoane, i-am spus că nu. Mi-a spus că am pielea fină. Apoi am plecat și am realizat ce mi s-a întâmplat. În acea ședință mi-a spus să nu spun nimănui ce s-a întâmplat”.

Un incident cutremurător s-a petrecut într-o cameră de hotel din Iași, după o conferință susținută de psiholog. Victima a povestit: „M-a împins pe pat, s-a urcat pe mine și a încercat să-mi bage mâna între picioare. Deci am luptat fizic. Eu îl împingeam cu genunchiul, el stătea deasupra mea și încerca să mă convingă să accept”.

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Victimele lui Ion Duvac își spun poveștile

Pe lângă cele trei plângeri oficiale, alte 16 femei, majoritatea studente cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, au declarat pentru jurnaliștii PressOne că au fost victimele unor comportamente inadecvate din partea lui Ion Duvac. Acestea au susținut că psihologul le-a cerut să-i trimită fotografii intime.

În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat mai multe laptopuri și telefoane aparținând lui Ion Duvac, în căutarea unor probe suplimentare care să susțină acuzațiile aduse.

Avocatul lui Ion Duvac, Bogdan Buneci, a declarat că clientul său neagă categoric toate acuzațiile.

„Vorbim de infracțiuni de viol, de folosirea funcției în scop sexual, de agresiune sexuală. Din discuția cu clientul meu, acesta neagă acuzațiile. Sunt fapte foarte vechi care, după 7 ani, au ieșit la lumină. Din punctul nostru de vedere, nu sunt demonstrate cu nimic”, a spus acesta pentru aceeași sursă.

Ion Duvac și-a dat demisia

Întrebat de jurnaliștii PressOne să comenteze acuzațiile înainte de publicare, acesta a refuzat să își spună punctul de vedere, însă a încercat să îi convingă să amâne publicarea articolului.

„Parcă nu aș dori să îmi închei cariera, proiectele și imaginea publică așa”, a spus atunci psihologul.

Ulterior, acesta și-a prezentat demisia din toate funcțiile de conducere din cadrul Colegiului Psihologilor. Într-o scrisoare adresată președintelui organizației, Edmond Cracsner, Duvac a declarat: „Consider că această decizie este necesară pentru a proteja stabilitatea și credibilitatea instituției într-un moment de presiune publică intensă”.

Miercuri, Duvac a fost ridicat de polițiști de la domiciliul său și dus la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 pentru audieri. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, iar cercetările continuă sub suspiciunea comiterii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală și abuz în funcție.

Sursă foto: Instagram

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