Fotbalist de la Rapid, reținut de Polițiști. Keita Kader a lovit o femeie cu mașina și a fugit

Fotbalist de la Rapid, reținut de Polițiști. Keita Kader a lovit o femeie cu mașina și a fugit

Oana Savin
.

Keita Kader, fotbalist la FC Rapid București, a fost reținut marți, 3 martie 2026, pentru 24 de ore. Acesta este acuzat că ar fi lovit o femeie de 68 de ani cu mașina și ar fi părăsit locul accidentului.

Keita Kader, acuzat că a lovit o femeie cu mașina

Un fotbalist de la FC Rapid București, implicat într-un incident șocant, a fost reținut marți pentru 24 de ore. Keita Kader, jucător de origine ivoriană, este acuzat că ar fi lovit cu mașina o femeie de 68 de ani, pe o stradă din Capitală, și ar fi părăsit locul accidentului.

Accidentul a avut loc marți dimineață, în jurul orei 05.50, la intersecția străzilor Gherghiței și Nicolae Zamfir. Femeia accidentată a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Poliția a fost notificată ulterior, în jurul orei 07.00, de către unitatea spitalicească, după ce victima a ajuns la camera de gardă cu leziuni compatibile unui accident rutier.

Citește și: Compozitorul Zsolt Kerestely a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul făcut de Fuego: „A fost bun, blând și cald și va rămâne mereu în sufletele noastre!”

Citește și: Traian Băsescu, avertisment cu privire la războiul din Orientul Mijlociu: „Iranienii sunt tot mai aproape de realizarea bombei nucleare. Nu mai există variantă de dat înapoi!”

Fotbalistul de la Rapid, reținut de Poliție

Potrivit surselor oficiale, polițiștii Brigăzii Rutiere au deschis o anchetă și au identificat rapid un suspect. Keita Kader, jucător de fotbal al clubului Rapid București, a fost reținut și audiat în legătură cu acest incident. Procurorii din București l-au acuzat de părăsirea locului accidentului și de posibila modificare sau ștergere a urmelor lăsate.

„Ulterior, în jurul orei 07.00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație. În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere”, a transmis Poliția.

Citește și: Mihai Dimian este noul ministru al Educației. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul

Citește și: Ministerul Afacerilor Externe, avertisment pentru românii din Emiratele Arabe Unite: „NU vă deplasați către aeroport fără o confirmare certă a zborului”

Cum se simte femeia

Victima a fost stabilizată de medici la fața locului și mai apoi transportată la spital, unde i-au fost făcute analize suplimentare. Din fericirea, aceasta se află în afara oricărui pericol.

Ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile legate de eveniment.

Sursă foto: Instagram

