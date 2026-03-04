Fotbalist de la Rapid, reținut de Polițiști. Keita Kader a lovit o femeie cu mașina și a fugit

Keita Kader, fotbalist la FC Rapid București, a fost reținut marți, 3 martie 2026, pentru 24 de ore. Acesta este acuzat că ar fi lovit o femeie de 68 de ani cu mașina și ar fi părăsit locul accidentului.
Un fotbalist de la FC Rapid București, implicat într-un incident șocant, a fost reținut marți pentru 24 de ore. Keita Kader, jucător de origine ivoriană, este acuzat că ar fi lovit cu mașina o femeie de 68 de ani, pe o stradă din Capitală, și ar fi părăsit locul accidentului.
Accidentul a avut loc marți dimineață, în jurul orei 05.50, la intersecția străzilor Gherghiței și Nicolae Zamfir. Femeia accidentată a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri suplimentare.
Poliția a fost notificată ulterior, în jurul orei 07.00, de către unitatea spitalicească, după ce victima a ajuns la camera de gardă cu leziuni compatibile unui accident rutier.
Potrivit surselor oficiale, polițiștii Brigăzii Rutiere au deschis o anchetă și au identificat rapid un suspect. Keita Kader, jucător de fotbal al clubului Rapid București, a fost reținut și audiat în legătură cu acest incident. Procurorii din București l-au acuzat de părăsirea locului accidentului și de posibila modificare sau ștergere a urmelor lăsate.
„Ulterior, în jurul orei 07.00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație. În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere”, a transmis Poliția.