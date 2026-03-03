Mihai Dimian este noul ministru al Educației. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul

Mihai Dimian, cercetător cu o carieră internațională, devine astăzi, 3 martie, ministru al Educației. Decretul a fost semnat de președintele Nicușor Dan, la propunerea premierului Ilie Bolojan.

Mihai Dimian are 51 de ani și un expert recunoscut în educație și cercetare. El va începe oficial un nou capitol în cariera sa impresionantă. La ora 16.00, el a depus jurământul de învestitură ca ministru al Educației.

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire, confirmând alegerea făcută de Partidul Național Liberal (PNL) pentru acest rol esențial. Dimian preia portofoliul după demisia lui Daniel David, care a avut loc la finalul lunii decembrie 2025. Funcția a fost gestionată interimar de premierul Ilie Bolojan până acum.

Conform surselor HotNews, propunerea pentru Mihai Dimian a fost susținută în unanimitate de membrii PNL, într-o ședință online desfășurată pe 1 martie. Premierul Ilie Bolojan, liderul partidului, a mers cu o singură opțiune: Mihai Dimian. Decizia respectă protocolul coaliției de guvernare, care atribuie liberalilor conducerea ministerului Educației.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian aduce în acest rol o experiență academică remarcabilă. Licențiat în matematică și fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, el deține și un doctorat în inginerie electrică, obținut la Universitatea din Maryland, SUA.

Din 2024, Acesta este rectorul Universității din Suceava, unde continuă să inspire tinerii către excelență.

Cariera sa internațională include predarea la Universitatea Howard din Washington D.C., SUA, până în 2016, dar și cercetări în Franța, Germania și SUA.

Mihai Dimian a fost cercetător la Institutul Max Planck și asistent de cercetare la Universitatea din Versailles. În SUA, noul ministru al Educației a avut roluri diverse, de la profesor asistent la conducător de doctorat în inginerie electrică și electronică.

