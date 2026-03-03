Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, își consolidează prezența în România prin preluarea retailerului La Cocoș, o mișcare considerată strategică pentru extinderea și diversificarea operațiunilor sale pe piața locală.

Tranzacția a fost aprobată de Consiliul Concurenței, iar compania românească va continua să funcționeze independent, păstrându-și identitatea și modelul de afaceri.

Extinderea Schwarz în România și ambițiile europene

Reprezentanții Grupului Schwarz au anunțat că La Cocoș devine oficial parte a portofoliului său, după o preluare majoritară aprobată de autoritatea de concurență. Compania germană subliniază că achiziția este „un pas decisiv pentru a asigura competitivitatea pe termen lung pe importanta piață românească și pentru a extinde prezența companiilor din cadrul Grupului Schwarz în România”.

Modelul La Cocoș, bazat pe conceptul Hypercash, urmează să fie implementat și în alte țări europene. Acesta se caracterizează prin spații mari de vânzare, un sortiment concentrat de aproximativ 12.000 de articole și o prezentare funcțională a mărfurilor, care reduce costurile operaționale și permite prețuri mai mici pentru clienți.

Potrivit Adevărul.ro, Christian Groh, președintele Consiliului de Administrație al Schwarz Corporate Solutions, a transmis că grupul are încredere în potențialul brandului românesc:

„Suntem convinși de identitatea românească și de forța La Cocoș. Prin urmare, La Cocoș va fi menținută ca o companie independentă. Prin investițiile viitoare, ne vom consolida poziția pe piață și vom asigura succesul La Cocoș pe termen lung.”

La rândul său, Iulian Nica, directorul general al La Cocoș, a subliniat beneficiile extinderii:

„Împreună putem accelera extinderea La Cocoș. Astfel, clienții din alte regiuni ale României vor beneficia de oferta noastră, în timp ce, în același timp, vom consolida economia țării prin investițiile noastre.”

Ce înseamnă preluarea pentru piața românească

Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția cu condiția menținerii modelului comercial La Cocoș, bazat pe prețuri reduse și volume mari de vânzări, precum și protejarea furnizorilor existenți. Autoritatea a subliniat importanța acestei achiziții pentru dinamica pieței și pentru consumatori.

La Cocoș, fondat în 2014, operează în prezent șapte magazine și are peste 1.400 de angajați. În 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 300 de milioane de euro, consolidându-și poziția pe segmentul Hypercash.

Grupul Schwarz este unul dintre cei mai mari retaileri din lume, cu aproximativ 14.200 de filiale și 595.000 de angajați. În 2024, companiile din grup au generat o cifră de afaceri totală de 175,4 miliarde de euro, acoperind întregul lanț valoric: producție, retail, reciclare și digitalizare.

