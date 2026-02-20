Un celebru lanț de restaurante închide șapte unități în România. „Conducerea a decis!”

Mai multe unități dintr-o rețea cunoscută de restaurante din România au fost închise după ce au înregistrat performanțe sub așteptări. Decizia vine într-o perioadă în care mediul economic este puternic afectat de scumpiri, modificări fiscale și o scădere vizibilă a consumului. Conducerea grupului care administrează aceste restaurante a transmis că măsura face parte dintr-un proces amplu de eficientizare și reorganizare.

Închiderea restaurantelor, o măsură necesară pentru stabilitate

Sphera Franchise Group, compania care operează în România brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell, a anunțat închiderea a șapte restaurante Pizza Hut, după ce aceste unități au înregistrat performanțe operaționale sub așteptări și au avut un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor financiare.

Potrivit Adevărul.ro, cele şapte restaurante care se închid sunt

Pizza Hut Delivery Colentina, București,

Pizza Hut Delivery Pipera, București,

Pizza Hut Express Buzău,

Pizza Hut Express Târgu Jiu,

Pizza Hut Timișoara Shopping City,

Pizza Hut Galați,

Pizza Hut Delivery Popești Leordeni.

Reprezentanții companiei au explicat că închiderea celor șapte unități a fost determinată de rezultatele financiare slabe și de presiunile tot mai mari asupra costurilor operaționale. Într-un comunicat transmis Bursei de Valori București, aceștia au precizat: „Conducerea a decis închiderea a şapte restaurante, unităţi care au înregistrat performanţe operaţionale sub aşteptări şi un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor financiare.”

Potrivit Hotnews.ro, contextul economic a jucat un rol major în luarea acestei decizii. „Decizia are la bază evoluţia contextului economic şi de consum, marcat, începând cu iulie 2025, de liberalizarea şi creşterea preţurilor pe piaţa de energie, adoptarea de noi măsuri fiscale, creşterea cotei de TVA, precum şi de o încetinire a consumului privat”, se arată în comunicat.

Unitățile închise au generat pierderi semnificative

Deși primele șase luni ale anului 2025 au arătat o evoluție favorabilă, schimbările economice ulterioare au afectat puternic costurile și marjele operaționale. Restaurantele vizate de închidere au avut o contribuție negativă importantă la nivel de EBITDA, iar managementul consideră că eliminarea lor va îmbunătăți profitabilitatea generală.

Compania estimează că cererea va fi preluată fără probleme de celelalte unități din rețea, astfel încât accesul clienților la produse și servicii nu va fi afectat în mod semnificativ.

Angajații vor primi opțiuni de relocare

Conducerea a transmis că dorește să reducă pe cât posibil impactul asupra personalului. „Grupul urmăreşte ca eficientizarea reţelei de restaurante să aibă un impact cât mai redus asupra angajaţilor, pentru care vor fi oferite opţiuni de relocare în cadrul reţelei”, au precizat reprezentanții.

Închiderea unităților neperformante este văzută ca o măsură necesară pentru stabilizarea operațiunilor. „Managementul estimează că închiderea acestor unităţi neperformante va avea un impact pozitiv asupra profitabilităţii operaţionale, prin eliminarea pierderilor recurente şi optimizarea structurii de costuri”, se mai arată în comunicat.

Performanțele financiare confirmă presiunea asupra întregului sector

În primele nouă luni ale anului 2025, segmentul vizat a înregistrat o pierdere de 1 milion de lei, semnificativ mai mare decât cea din anul precedent. La nivelul întregului grup, vânzările au crescut ușor, cu 0,7%, însă profitul net a scăzut cu 46,7%, ajungând la 38 de milioane de lei, pe fondul costurilor ridicate și al reducerii marjei operaționale. Compania continuă să opereze aproape 180 de restaurante în România, Italia și Republica Moldova, având aproape 5.000 de angajați în cele trei țări.

