  MENIU  
Home > Știri > Amenzi pentru românii care locuiesc la casă și nu deszăpezesc trotuarul. Ce sume riscă să plătească

Amenzi pentru românii care locuiesc la casă și nu deszăpezesc trotuarul. Ce sume riscă să plătească

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.

Codul portocaliu de ninsori abundente a făcut ca Bucureștiul să fie aproape complet alb. Stratul de zăpadă a blocat mii de mașini, iar oamenii s-au văzut nevoiți să meargă la muncă prin troiene. Cei care stau la casă sunt obligați să dea zăpada din fața curții, de pe trotuar, altfel riscă amenzi usturătoare.

Locuitorii la case, obligați să dea zăpada din fața curții

Românii care locuiesc la casă sunt obligați să curețe trotuarul din fața curții de zăpadă, conform legii. 

Cei care nu respectă aceste reguli, ar putea fi amendați. Proprietarii trebuie să dea zăpada și gheața din dreptul proprietății în termen de 24 de ore de la oferirea ninsorii. Altfel, aceștia pot lua amendă cuprinsă între 200 și 500 de lei.

Citește și: Reacțiile vedetelor după ce România a fost acoperită de zăpadă. Dan Negru: „M-a sunat mama speriată”

Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Recomandarea zilei

Totodată, instituțiile publice, firmele sau alte entități juridice au aceeași obligație, însă sancțiunile financiare pot ajunge până la 2.000 de lei. Ei trebuie să dea zăpada din spațiile în care își desfășoară activitatea, respectiv din curtea și din fața proprietății.

„Potrivit prevederilor din anexa nr.1 HCGMB NR.120/2010 privind normele de salubrizare, persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției și să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, de la sediile de firme, curți și terenuri deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Recomandarea zilei

Măsuri de prevenție pentru pietoni

Deszăpezirea este extrem de necesare pentru buna circulație a oamenilor. În aceste condiții, bătrânii și alte categorii de persoane vulnerabile se pot accidenta alunecând sau căzând din cauza zăpezii și a gheții.

Citește și: O adolescentă de 16 ani s-a electrocutat pe stradă, în București, după ce a călcat într-o baltă în care căzuseră cabluri electrice

Totodată, curățarea zonelor nu trebuie să fie făcută aruncând zăpada pe carosabil sau spațiile verzi.

Mai mult, proprietarii trebuie să scape de țurțurii de pe acoperiș, să curețe rigolele și șanțurile din jurul locuințelor.

Citește și: Taximetrist găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare

În cazul afacerilor de la parter sau a magazinelor, operatorii economici trebuie să asigure că oamenii pot intra fără pericole, motiv pentru care trebuie să curețe zăpada, gheața și țurțurii care ar putea în pericol clienții.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Fanatik
Proiectul unui stadion spectaculos, de 70 de milioane de euro, cu vedere la lac, întâmpină mari probleme. Ce reclamă localnicii și poliția
Proiectul unui stadion spectaculos, de 70 de milioane de euro, cu vedere la lac, întâmpină mari probleme. Ce reclamă localnicii și poliția
GSP.ro
Studiu înfiorător: TOATE căștile audio „pot cauza cancer, probleme de dezvoltare neurologică și feminizarea bărbaților”
Studiu înfiorător: TOATE căștile audio „pot cauza cancer, probleme de dezvoltare neurologică și feminizarea bărbaților”
Click.ro
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Citește și...
FCSB, gest uriaș de ziua de naștere a lui Mihai Neșu!
ANM avertizează: iarna nu s-a încheiat: „E posibil să mai apară episoade severe”
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Donald Trump a făcut o gafă de proporții în momentul în care a vrut să îl laude pe Nicușor Dan
Elena Mateescu, director ANM, anunță lapoviță și ninsoare în mai multe județe, inclusiv București: „Cel mai sever episod de iarnă”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe
Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe
Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: "Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!"
Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: "Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
Elle
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. "Tensiuni și agitație!"
Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. "Tensiuni și agitație!"
Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. "Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!" Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României
Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. "Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!" Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României
Fuego, dezvăluiri din culise despre relație dintre el și Irina Loghin: „De 25 de ani”
Fuego, dezvăluiri din culise despre relație dintre el și Irina Loghin: „De 25 de ani”
Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”
Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”
Observator News
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Nouă speranță în cercetarea oncologică. Combinație surprinzătoare de vitamine care ar putea încetini cancerul mamar triplu negativ
Nouă speranță în cercetarea oncologică. Combinație surprinzătoare de vitamine care ar putea încetini cancerul mamar triplu negativ
Semnul facial mai puțin cunoscut care ar putea prezice demența. Cine este cel mai expus riscului
Semnul facial mai puțin cunoscut care ar putea prezice demența. Cine este cel mai expus riscului
Zodiile care scapă de greutăți după 19 februarie 2026. Cine intră într-o nouă etapă karmică
Zodiile care scapă de greutăți după 19 februarie 2026. Cine intră într-o nouă etapă karmică
4 suplimente care îți pot agrava artrita. Medicii avertizează asupra riscurilor ascunse
4 suplimente care îți pot agrava artrita. Medicii avertizează asupra riscurilor ascunse
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec...
Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec...
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton