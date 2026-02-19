Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și-a cerut scuze public după ce românii au fost treziți la ora 4:19 dimineața de un mesaj de tip RO-Alert. Informațiile transmise urgent i-a trezit pe mulți oameni din somn pentru a îi avertiza că afară ninge abundent, o situație pe care mulți au considerat-o ridicolă. Acum, șeful DSU face declarații.

De ce s-a trimis RO-Alert la 4 dimineața

Val de nemulțumiri și critici la adresa DSU după ce un mesaj RO-Alert a trezit din somn mulți români. Raed Arafat a explicat că a fost un motiv pentru care mesajul a fost trimis, însă și-a cerut scuze public, după mai multe critici primite.

Conform șefului DSU, alerta a fost trimisă pentru a avertiza oamenii cu privire la o situație considerată urgentă, motivând că mulți români se pregăteau să plece la muncă, la acea oră.

„Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte.

RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu.

Mesajele RO-ALERT se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populație”, spune Raed Arafat.

Șeful DSU își cere scuze

Raed Arafat și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și a făcut apel la înțelegere. El a spus că alertele sunt trimise pentru protejarea celor care pot fi expuși riscurilor și nu se poate trimite separat doar persoanelor care urmează să fie expuse.

„Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor.

Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală.

Sunetul emis de RO-ALERT este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS.

Vom ține populația informată cu privire la demersurile realizate.

Totodată, aș dori, pe această cale, să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, din structurile MAI și din structurile celorlalte autorități centrale și locale, dar mai ales vreau să le mulțumesc cetățenilor care au colaborat pe durata perioadei în care ne-am aflat sub incidența codurilor portocaliu și roșu.”, a mai spus Raed Arafat.

