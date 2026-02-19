Unde va fi filmat sezonul 10 al emisiunii „Asia Express”. Antena 1 a ales locuri noi pentru celebrul show

„Asia Express” 2026 vine cu o schimbare spectaculoasă. Noul sezon nu va mai fi filmat în Filipine, Thailanda sau Vietnam, așa cum producția a obișnuit publicul, ci atacă noi țări ce vor scoate la lumină culturi și tradiții însă neexplorate.

Unde va fi filmat sezonul 10 al emisiunii „Asia Express”

Emisiunea care a cucerit inimile românilor își propune, din nou, să ofere momente unice. După ce s-a aflat că Gabriel Torje este primul concurent care a semnat cu Antena 1 pentru sezonul 10 al show-ului „Asia Express”, acum a fost dezvăluită și care este prima țară ce va fi străbătută de vedete.

Potrivit Cancan, noul sezon al emisiunii se va filma în China, o destinație complet diferită de locațiile din sezoanele precedente – Vietnam, Mexic sau Filipine. Alegerea surprinzătoare promite să aducă concurenții față în față cu o cultură fascinantă, teste neașteptate și peisaje uluitoare.

„Asia Express este un spectacol ce reușește să scoată la iveală cele mai autentice trăiri ale vedetelor, iar schimbarea culturală va fi un factor decisiv în dinamica noului sezon”, au dezvăluit surse apropiate producției.

Citește și: Călin Donca, mesaj pentru Dorian Popa, înainte de întâlnirea lor de la tribunal: „Va trebui să dai socoteală”. De ce l-a dat afaceristul în judecată pe vlogger

Citește și: Prințul Andrew al Marii Britanii a fost arestat în dosarul Epstein. De ce este acuzat fratele Regelui Charles

Gabriel Torje, primul concurent al noului sezon

După ce Gabriel Torje a fost confirmat ca primul concurent al sezonului, detaliile despre implicarea lui adaugă un plus de emoție. Torje, fost fotbalist, a mai fost dorit în proiectele anterioare, dar acum este pregătit să accepte provocarea.

Producătorii mizează pe popularitatea sa, iar publicul așteaptă cu nerăbdare să afle cine îi va fi partener.

Citește și: Laura Cosoi, din nou pe micile ecrane. La ce emisiune a apărut ca prezentatoare: „Nu este o iluzie optică”

Citește și: De ce nu au vrut-o socrii pe Andreea Popescu în viața soțului ei, Rareș Cojoc: „La început ne-am ascuns. A avut un șoc tata-socru”

Această alegere vine după ce fotbaliștii Dan Alexa și Gabi Tamaș au făcut furori în sezonul trecut, câștigând marele premiu. Formula „fotbalist nou, sezon nou” pare să fie o carte câștigătoare pentru echipa din spatele show-ului.

Gabriel Torje ar fi putut participa alături de Tamaș în trecut, dar a refuzat această idee, preferând să aștepte momentul potrivit pentru debutul său în competiție.

Pe lângă peisajele spectaculoase ale Chinei, această destinație aduce o serie de provocări culturale și logistice. Potrivit surselor, aprobările necesare au fost mai dificil de obținut, dar echipa a reușit să finalizeze toate detaliile în timp util.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News