Prințul Andrew al Marii Britanii a fost arestat în dosarul Epstein. De ce este acuzat fratele Regelui Charles

Prințul Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi dimineață, în dosarul Epstein. Fratele mai mic al Regelui Charles s-a trezit cu poliția la ușă chiar în ziua în care împlinește 66 de ani.

Prințul Andrew, arestat în dosarul Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles, căruia i-a fost retrasă titulatura de Prinț în urmă cu câteva luni, a fost arestat joi dimineață.

Potrivit The Telegraph, autoritățile investighează acuzații legate de dosarele Jeffrey Epstein, în care se speculează că fostul emisar comercial al Marii Britanii ar fi furnizat informații confidențiale pedofilului condamnat.

Dimineața zilei de 19 februarie 2026 a început cu agitație la Wood Farm, proprietate situată pe domeniul Sandringham. Șase mașini neinscripționate și opt ofițeri în civil, dintre care unul transporta un laptop oficial al poliției, au sosit în jurul orei 8.00, ora locală.

Una dintre mașini a intrat pe aleea principală, în timp ce celelalte au folosit intrarea din spate.

La scurt timp, după aproximativ 30 de minute, două mașini au părăsit locul, fiind urmate de un al treilea vehicul care, se presupune, îl transporta pe Andrew, chiar în ziua în care acesta împlinește 66 de ani.

Anunțul poliției britanice

BBC a transmis comunicatul oficial al Poliției, după ce Prințul Andrew a fost arestat.

„Ca parte a anchetei, am arestat astăzi (19/2) un bărbat de șaizeci de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abatere în funcție publică și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul rămâne în custodia poliției în acest moment”, se arată în comunicat.

Poliția a refuzat să dezvăluie identitatea acestuia, dar presa britanică susține că este vorba de Prințul Andrew.

„Nu vom dezvălui numele bărbatului arestat, conform directivelor naționale. De asemenea, vă rugăm să rețineți că acest caz este acum activ, așa că trebuie să fiți atenți la orice publicație pentru a evita sfidarea instanței”, au explicat reprezentanții Poliției.

Șeful adjunct al poliției, Oliver Wright, a declarat: „În urma unei evaluări amănunțite, am deschis o anchetă privind această acuzație de abatere în funcție publică. Este important să protejăm integritatea și obiectivitatea anchetei noastre, în timp ce colaborăm cu partenerii noștri pentru a investiga această presupusă infracțiune. Înțelegem interesul public semnificativ în acest caz și vom oferi actualizări la momentul potrivit.”

Sursă foto: Profimedia

