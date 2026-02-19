Câți bani au primit Oase și Maria pentru participarea la Power Couple. Au rezistat 7 săptămâni în competiție

Emoții intense, surprize neașteptate și o eliminare dramatică au marcat episodul din 18 februarie 2026 al emisiunii Power Couple România. Înainte de marea finală, concurenții au trecut printr-o ultimă probă de cuplu, iar rezultatele neașteptate au trimis două echipe în duel: Sandra și Răzvan, alături de Oase și Maria Pitică.

Câți bani au primit Oase și Maria la Power Couple

După o rundă încărcată de tensiune, decizia eliminării i-a vizat pe Oase și Maria. Însă, cei doi nu au plecat cu mâinile goale.

Potrivit Cancan, eforturile lor din cele șapte săptămâni de competiție au fost recompensate cu 21.000 de euro, conform regulamentului show-ului, care premiază fiecare etapă completată cu 3.000 de euro. Acest câștig le va susține planurile de viitor și viața de cuplu.

De-a lungul competiției, Oase și Maria Pitică au cucerit publicul prin chimia lor puternică și modul natural de a face față provocărilor. Relația lor de lungă durată a fost pusă la încercare în fiecare etapă, dar cei doi au demonstrat că sprijinul reciproc poate învinge orice obstacol.

Experiența Power Couple

Pentru Oase și Maria, participarea la Power Couple a fost mai mult decât o competiție. A fost o oportunitate de a descoperi noi dimensiuni ale relației lor și de a împărtăși cu întreaga țară dinamica lor autentică.

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu. Să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a spus Oase la începutul competiției.

Maria și Oase mai au o șansă să revină în competiție săptămâna viitoare, când toate cuplurile eliminate intră într-o nouă probă de cuplu. Cei care câștiga proba intră în competiție și luptă pentru marele premiu alături de perechile rămase în concurs.

