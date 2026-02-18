Cornel Luchian, cadou de mii de euro pentru Iustina Loghin. Cei doi urmează să devină din nou părinți

Iustina Loghin trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, iar vestea că va deveni mamă pentru a doua oară alături de soțul ei, Cornel Luchian, a transformat Ziua Îndrăgostiților într-un moment cu adevărat special. Cuplul a sărbătorit această ocazie în Dubai, unde Cornel i-a făcut un cadou de lux soției sale, demonstrându-și din nou latura romantică și generoasă.

Cornel Luchian, cadou de lux pentru Iustina

În timpul vacanței lor, Cornel Luchian a impresionat-o pe Iustina cu un ceas exclusivist, creat de o renumită casă de modă.

Această bijuterie, pe care Iustina a prezentat-o cu mândrie pe rețelele de socializare, poate ajunge la prețuri fabuloase. Modelele din oțel inoxidabil variază între 6.000 și 9.000 de euro, în timp ce versiunile din aur și diamante pot depăși 20.000 de euro.

Pe lângă bijuteria de preț, Cornel nu a uitat să-și surprindă soția și cu buchete generoase de flori, o dovadă în plus că romantismul nu lipsește din relația lor. Cei doi au anunțat vestea că așteaptă un nou membru al familiei pe 14 februarie, fiind vizibil emoționați și fericiți.

Citește și: Ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț: „Plângeam și mă zbăteam de ceasul morții”

Citește și: Alexandra Stan, primele imagini cu noul iubit. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe artistă

Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au mutat în casă nouă

În pragul venirii pe lume a celui de-al doilea copil al lor, familia Loghin-Luchian este în plină perioadă de schimbări. Cei doi și-au achiziționat recent o casă spațioasă, pe care o amenajează pas cu pas pentru a-i oferi viitorului bebeluș cel mai frumos cămin.

„Da, ne-am mutat la casa noastră. Nu este gata încă, mai avem de lucrat la ea cu un designer, dar vine greu totul, și mobila, și tot. Ne-am mutat de o săptămână. Este foarte frumos, ne-am dorit tare mult, doar că sunt așa, puțin supărată că nu e gata totul așa cum îmi doream eu. Clar, în câteva luni nu ai cum să termini o casă. Ne-am mișcat, oricum, destul de bine”, a declarat Iustina pentru Spynews.

Citește și: Reacțiile vedetelor după ce România a fost acoperită de zăpadă. Dan Negru: „M-a sunat mama speriată”

Citește și: Ian o atacă pe Delia Salchivici, după eliminarea concurentei de la Desafio: Aventura: „Numai fată bună nu e aia”

În prezent, Cornel Luchian este tatăl a patru copii dintr-o relație anterioară, iar alături de Iustina are deja o fetiță. Fericirea lor este completată acum de așteptarea celui de-al șaselea copil al familiei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Iustina Loghin și Cornel Luchian

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News