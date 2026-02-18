Babasha, eliminat de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit artistul pentru cele 7 săptămâni petrecute în competiție

Babasha, unul dintre cei mai carismatici concurenți de la Desafio, a părăsit competiția după 7 săptămâni intense. Artistul, care a făcut parte din echipa Luptătorii, a fost învins la duelul de eliminare de Rafael Szabo din echipa Visătorii.

Babasha, eliminat de la Desafio: Aventura

Babasha, unul dintre cei mai carismatici participanți ai competiției Desafio: Aventura difuzată pe Pro TV, și-a încheiat aventura după șapte săptămâni intense. Artistul, cunoscut pentru curajul său în fața probelor eliminatorii, a părăsit show-ul în urma unui duel dramatic cu Rafael Szabo, reprezentantul echipei Visătorilor.

De-a lungul celor șapte săptămâni, Babasha a fost un exemplu de determinare, acceptând de fiecare dată provocările dificile ale concursului.

„Credeam că mă întorc cu mușchi de acolo!”, a declarat artistul, glumind despre experiența trăită în emisiune.

Însă, în ciuda eforturilor sale, duelul final i-a adus eliminarea și sfârșitul drumului în competiție.

Câți bani a câștigat artistul

Formatul Desafio pune la încercare atât forța fizică, cât și psihică a concurenților, fiecare etapă fiind o luptă pentru imunitate. Echipele pierzătoare trebuie să desemneze un membru pentru duel, iar Babasha, membru al echipei Luptătorilor, a fost de mai multe ori în prim-planul acestor momente tensionate.

De altfel, până la confruntarea decisivă cu Rafael Szabo, Babasha participase deja la trei astfel de probe eliminatorii, eliminând adversare precum Alina Ceban, Delia Salchievici și Bettyshor.

Pe lângă experiența intensă și provocările care l-au scos din zona de confort, participarea la «Desafío» i-a adus artistului și un câștig financiar considerabil.

Conform Cancan, fiecare săptămână petrecută în concurs este remunerată cu 3.000 de euro. Astfel, după cele șapte săptămâni, Babasha a părăsit competiția cu un câștig de 21.000 de euro.

