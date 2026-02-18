Babasha, eliminat de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit artistul pentru cele 7 săptămâni petrecute în competiție

Babasha, unul dintre cei mai carismatici concurenți de la Desafio, a părăsit competiția după 7 săptămâni intense. Artistul, care a făcut parte din echipa Luptătorii, a fost învins la duelul de eliminare de Rafael Szabo din echipa Visătorii.
Babasha, unul dintre cei mai carismatici participanți ai competiției Desafio: Aventura difuzată pe Pro TV, și-a încheiat aventura după șapte săptămâni intense. Artistul, cunoscut pentru curajul său în fața probelor eliminatorii, a părăsit show-ul în urma unui duel dramatic cu Rafael Szabo, reprezentantul echipei Visătorilor.
Formatul Desafio pune la încercare atât forța fizică, cât și psihică a concurenților, fiecare etapă fiind o luptă pentru imunitate. Echipele pierzătoare trebuie să desemneze un membru pentru duel, iar Babasha, membru al echipei Luptătorilor, a fost de mai multe ori în prim-planul acestor momente tensionate.
De altfel, până la confruntarea decisivă cu Rafael Szabo, Babasha participase deja la trei astfel de probe eliminatorii, eliminând adversare precum Alina Ceban, Delia Salchievici și Bettyshor.