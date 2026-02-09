Câți bani au primit Călin Donca și Niky Salman pentru participarea la Survivor România

Călin Donca și Niki Salman au fost eliminați de la Survivor România, unul din motive medicale, iar celălalt după ce a pierdut duelul. Cei doi nu au plecat acasă cu mâinile goale, ci cu sume mari de bani.
Câți bani a primit Călin Donca la Survivor România
Provocările de la Survivor 2026 l-au scos pe Călin Donca din zona de confort și l-au pus în fața unor riscuri reale. Milionarul a fost nevoit să părăsească competiția difuzată de Antena 1 după un accident serios, dar efortul său nu a rămas nerecompensat financiar.
În încercarea de a sprijini tribul cu hrană, Călin Donca a ales să se aventureze într-un cocotier. Însă, o neatenție i-a schimbat radical soarta.
„Am vrut să aduc hrană într-un mod mai puțin firesc, după celelalte metode (crab, pește). Am urcat în cocotier, legat la picioare. A funcționat bine tehnica și am urcat pe cocotieri în interiorul junglei. Mi s-a desfăcut sfoara de la picioare și gravitația a făcut restul”, a declarat acesta înainte de eliminare.
Căderea i-a provocat răni ce au necesitat intervenția urgentă a medicilor, care nu i-au mai permis să revină în competiție.
Potrivit Gândul, Antena 1 i-a oferit lui Călin Donca un contract avantajos – 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Pentru cele cinci etape în care a rezistat, afaceristul a câștigat 10.000 de euro.
După cinci săptămâni de provocări și un duel cu Lucian Popa, Niky Salman a fost eliminată de la Survivor România. În cel de-al 15-lea episod al emisiunii de la Antena 1, echipa Războinicilor a pierdut jocul pentru imunitate, ceea ce a dus la nominalizarea a doi concurenți pentru eliminare. Niky Salman și Lucian Popa au fost aleși să se dueleze, iar în final, Lucian a învins cu scorul de 2-0. Deși confruntarea a fost strânsă, Niky a pierdut șansa de a continua aventura în junglă.