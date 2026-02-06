Cum arată pensiunea din Brașov a lui Marian Godină. Concurentul Survivor România oferă o cazare modernă cu aer rustic

În timp ce Marian Godină își testează limitele la Survivor 2026, pensiunea sa din Brașov, cu aer rustic și dotări moderne, atrage turiști din întreaga țară. Formată din două apartamente, pensiunea combina rusticul cu modernul și este situată la doar 4 kilometri de Piața Sfatului.

Cum arată pensiunea lui Marian Godină

Marian Godină, cunoscut pentru cariera sa de polițist și scriitor, a intrat într-o nouă etapă a vieții: aventura Survivor 2026. În timp ce acesta își testează limitele în Dominicană, soția lui, Georgiana, administrează pensiunea lor din Brașov, un proiect ambițios și plin de provocări.

Transformarea unei case vechi în pensiune a fost un proces intens, dar rezultatul este spectaculos.

„Se încheie un alt capitol, cel al renovării unei case și aducerii acesteia la stadiul de nou. A fost o perioadă extrem de grea, în care am făcut multe greșeli din care am avut însă de învățat. Am simțit de multe ori că m-am înhămat la mai mult decât puteam duce. Într-o seară m-am așezat în fund pe o bordură și, uitându-mă la ce era în jurul meu, m-a pufnit plânsul. Am luat-o a doua zi de la capăt și am continuat. Am simțit la un moment dat că ale noastre cheltuieli nu se vor mai termina niciodată, am depășit de câteva ori bugetul pe care îl aveam pregătit. Împreună cu Georgiana am dus acest proiect la final. După toate astea, satisfacția reușitei e enormă”, a declarat Marian Godină în urmă cu ceva timp.

Cât costă cazarea în pensiunea concurentului Survivor România

Pensiunea, situată la doar 4 km de Piața Sfatului din Brașov, se remarcă printr-o combinație de stil rustic și utilități moderne.

Locuința deține două apartamente, fiecare având living, dormitor, terasă, bucătărie și baie. Capacitatea maximă este de patru persoane per apartament, iar pentru vizitatori sunt disponibile trei locuri de parcare.

Deși interiorul a fost complet renovat, exteriorul păstrează farmecul tradițional al arhitecturii.

Proprietatea, recent listată pe platforma booking.com, oferă cazare la prețuri începând de la 935 de lei pentru două nopți, perioada minimă obligatorie a unui sejur.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată pensiunea din Brașov deținută de Marian Godină

