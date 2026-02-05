Lidia Buble, ținta bullying-ului la începutul carierei: „M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme!” Ce rutină o ajută acum să arate spectaculos

Lidia Buble a vorbit deschis despre una dintre cele mai sensibile teme din viața ei: relația cu propriul corp și presiunea pe care expunerea publică a adus-o încă de la începutul carierei. Artista a povestit cum a reușit să transforme criticile în motivație, cum a învățat să se accepte și ce rol esențial au avut sportul și disciplina în evoluția ei fizică și emoțională.

Bullying, complexe și drumul spre acceptare

Deși astăzi este un exemplu de încredere și echilibru, Lidia recunoaște că începuturile nu au fost ușoare. Odată cu debutul în muzică, au apărut și comentariile răutăcioase despre aspectul ei fizic.

„La debutul în muzică, m-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși”, a spus artista, într-un interviu pentru Viva.

Mesajul piesei „Ești frumoasă”, un manifest pentru iubirea de sine, reflectă perfect parcursul ei personal. Lidia mărturisește că încrederea în sine a fost cheia.

„De mică am fost foarte mulțumită de felul în care arăt și cum m-a creat Dumnezeu. Poți să fii frumoasă, dar dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă și oamenii te simt” – a adăugat ea.

„Sportul m-a învățat disciplina și echilibrul!”

Întrebată cum reușește să se mențină într-o formă atât de bună, Lidia a explicat că sportul a fost mereu o parte fundamentală din viața ei. A absolvit Liceul Național Sportiv „Cetate” din Deva, unde a practicat gimnastica aerobică și atletism, iar acea perioadă i-a format obiceiuri care o ajută și astăzi.

„Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea. M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare. De fapt, pot spune că am un «as în mânecă», pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea”, a mărturisit artista.

Ea spune că acest echilibru a ajutat-o enorm în cariera muzicală, unde perseverența și rezistența psihică sunt esențiale.

Regimul alimentar care o ajută să se mențină

Lidia a reușit să slăbească spectaculos în urmă cu ani buni, iar de atunci nu s-a mai confruntat cu fluctuații mari de greutate. Explică faptul că alergiile alimentare au determinat-o să adopte un stil de viață care i se potrivește perfect.

„Mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei. Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție”, spune ea.

Are și mici plăceri vinovate, pe care nu le ascunde: „Ați uitat de zacuscă! Da, o mănânc ori de câte ori am poftă. Acasă am un dulap doar al meu, cu mici plăceri culinare «vinovate», însă nu fac excese.”

