Ce pedeapsă a primit femeia care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea. Primele declarații ale actriței: „Nu trăiești cu adevărat, doar supraviețuiești”

Mădălina Ghenea a câștigat o luptă importantă împotriva hărțuirii online care i-a umbrit viața în ultimii zece ani. Tribunalul din Milano a condamnat o femeie de 45 de ani la un an și șase luni de închisoare pentru mesajele jignitoare și amenințările repetate trimise vedetei pe rețelele sociale. Decizia vine ca un semnal puternic împotriva abuzurilor din mediul online.

Ce pedeapsă a primit hărțuitoarea Mădălinei Ghenea

Judecătoarea Elisabetta Canevini a pronunțat sentința și a dispus ca femeia să urmeze un program de recuperare într-un centru specializat odată ce hotărârea devine definitivă. Totuși, pedeapsa de închisoare a fost suspendată, cu condiția ca inculpata să plătească despăgubiri provizorii de 40.000 de euro pentru Mădălina Ghenea și 10.000 de euro pentru mama acesteia, în termen de două luni.

Potrivit instanței, agresiunea online a fost constantă și a vizat-o nu doar pe Mădălina, ci și pe prietenii, colaboratorii și familia sa. Identitatea femeii care a declanșat acest calvar a rămas necunoscută timp îndelungat, până când actrița, în vârstă de 38 de ani, a decis să ia măsuri și să depună o plângere oficială.

Avocata actriței a solicitat inițial despăgubiri de 5 milioane de euro pentru vedetă și 200.000 de euro pentru mama acesteia, însă instanța a stabilit, pentru moment, recompense provizorii mai mici.

Mădălina Ghenea, primele declarații după decizia instanței

După aflarea verdictului, Mădălina Ghenea a făcut primele declarații pe marginea acestui subiect, pe pagina sa de Instagram.

„Nu am dormit. Nici eu, nici mama mea. Charlotte are febră și noi am trăit greutatea unei zile pe care o așteptam de peste zece ani. Stresul a fost imens: amenințări, insinuări, atacuri continue, conturi false care dispăreau și reapăreau a doua zi. Blocam, începeam din nou, rezistam. Nu trăiești cu adevărat, doar supraviețuiești”, a afirmat vedeta.

„Cei care se întreabă de ce nu ignor sau nu tac, trebuie să înțeleagă că demnitatea nu este negociabilă. A fi forțat să îți aperi viața într-o sală de tribunal este greu de suportat și nimeni nu ar trebui să considere asta normal. Rețelele sociale nu sunt un tărâm fără lege. Astăzi nu mai există un cont fals, există un nume, un prenume și o responsabilitate. Acesta nu este doar un proces. Este o linie pe care nu voi permite niciodată nimănui să o treacă”, a mai spus Mădălina Ghenea.

Acest caz readuce în atenție problema hărțuirii online, o realitate cu care se confruntă tot mai multe femei, indiferent de statutul social.

„Rețelele sociale nu sunt un tărâm fără lege”, a subliniat Mădălina Ghenea.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

