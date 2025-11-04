Mădălina Ghenea, susținută de fostul iubit, în procesul de hărțuire: „Mă simt profund binecuvântată”

Mădălina Ghenea se luptă în instanță cu femeia care a hărțuit-o ani la rând, trimițându-i chiar și amenințări cu moartea. Românca a dezvăluit că în această luptă nu este singură, ci este susținută de fostul ei iubit, miliardarul Leonardo Maria Del Vecchio, care a decis să depună mărturie în favoarea actriței.

Mădălina Ghenea, susținută de fostul iubit

Mădălina Ghenea se află în plin proces împotriva unei românce de 45 de ani care, timp de mai mulți ani, a hărțuit-o în mod constant în mediul online. Femeia ar fi creat mai multe conturi false pentru a o insulta public pe vedetă și chiar i-ar fi trimis mesaje în care o amenința cu moartea.

Hărțuitoarea a fost identificată, astfel că actrița a dat-o în judecată. Mădălina nu este singură în această luptă, alături de ea fiind fostul ei iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Deși cei doi s-au despărțit în urmă cu mai mulți ani, bărbatul a decis să o susțină pe vedetă și chiar a depus mărturie în favoarea ei.

Miliardarul a confirmat astfel perioada dificilă prin care Mădălina Ghenea a trecut, în anii în care formau un cuplu, din cauza femeii care nu înceta să o hărțuiască.

Actrița, mesaj pentru Leonardo Maria Del Vecchio

După ce a primit susținerea necondiționată a fostului ei iubit, Mădălina Ghenea a ales să îi mulțumească public, într-un mesaj distribuit pe rețelele sociale.

„Mă simt profund binecuvântată să am un bărbat ca tine în viața mea. Astăzi, fostul meu partener a apărut în instanță ca martor important în lungul proces de hărțuire căruia am fost expusă de atâția ani. A stat alături de mine în fața judecătorului, împărtășind tot ceea ce am trăit împreună în acei ani dificili”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram.

Vedeta a precizat că ea și Leonardo Maria Del Vecchio au rămas prieteni după despărțire.

„Deși nu mai suntem împreună, am rămas prieteni și avem un respect profund unul pentru celălalt. Este nevoie de forță, empatie și o adevărată integritate pentru a susține adevărul și a fi alături de cineva într-un astfel de moment”, a continuat actrița.

„Ai fost stânca mea, statornic, plin de compasiune și curaj, în fiecare furtună. Bărbați ca tine sunt rari în această lume și ar trebui luați drept exemplu al adevăratei loialități și al respectului sincer. Din adâncul inimii mele, îți mulțumesc”, și-a încheiat Mădălina Ghenea mesajul.

