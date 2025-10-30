Simona Halep, noua victimă a hărțuitorului Andrei Măruță. Ce mesaje îi trimite bărbatul

Simona Halep pare să fie noua victimă a bărbatului care a hărțuit-o mult timp pe Andra Măruță. După ce artista a solicitat un ordin de protecție împotriva lui, individul pare să își fi îndreptat acum atenția sportivei.

Simona Halep, vizată de hărțuitorul Andrei

Bărbatul care a hărțuit-o mult timp pe Andra Măruță, pare să fi lăsat în urmă obsesia pentru artistă și și-a îndreptat atenția asupra unei alte celebrități: Simona Halep.

Potrivit România TV, bărbatul, care este mai în vârstă decât sportiva, ar fi fost internat în trecut la Psihiatrie. Acesta i-a trimis fostei jucătoare de tenis un mesaj pe rețelele de socializare, însoțit de un emoticon ce trimite pupici.

„Ești foarte frumoasă, Simona”, i-a scris individul, Simonei Halep.

Mesajul bărbatului pare inofensiv, în comparație cu cele pe care i le trimitea Andrei.

„Te iubesc mult, frumoasa mea cu voce de înger”, „Din dragoste pentru tine, Andra” sau „Toate la timpul lor, Dumnezeu nu doarme niciodată” sunt câteva dintre mesajele pe care acesta i le-a trimis soției lui Cătălin Măruță.

„Dumnezeu mi-a dat misiunea să-i fiu înger păzitor Andrei. Ceea ce Dumnezeu a scris, nimeni nu va putea șterge vreodată”, a mai spus individul în cadrul unui clip publicat în mediul online.

Andra Măruță a cerut ordin de protecție

După ce i-a trimis numeroase mesaje de iubire artistei și chiar a mers de mai multe ori în fața casei în care aceasta locuiește cu familia ei, Andra s-a văzut nevoită să ceară un ordin de protecție.

Astfel, în vara acestui an, Andra și Cătălin Măruță au mers la Poliția Voluntari, solicitând un ordin de protecție.

„Dragii noștri, ne bucurăm mult de aprecierea și dragostea pe care o primim ca familie. Contează enorm să simțim sprijinul oamenilor și bucuria cu care ne înconjoară. Știm cât de mult iubiți muzica Andrei și suntem recunoscători pentru fiecare om care o ascultă, o aplaudă și o sprijină cu respect și emoție. Andra urcă pe scenă pentru voi, dar când coboară de acolo, ea este soție și mamă, iar, pentru noi, familia rămâne cel mai important lucru”, a povestit Andra în mediul online.

„Din păcate, uneori entuziasmul unor persoane trece dincolo de limite și se transformă într-o obsesie. Atunci suntem nevoiți să luăm măsuri pentru liniștea și siguranța noastră și a copiilor noștri. Unele lucruri pot ajunge prea departe și nu este în regulă. Ne dorim ca totul să rămână în echilibru și în normalitate, pentru că doar așa relația dintre artiști și public rămâne frumoasă, curată și plină de respect reciproc. Vă mulțumim”, a mai spus artista la momentul respectiv.

Acum că Andra a obținut un ordin de protecție, se pare că bărbatul a decis să își îndrepte atenția și mesajele spre Simona Halep.

