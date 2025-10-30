Ce spune Dan Alexa despre Alina Pușcău și noaptea în care au dormit împreună. Au avut sau nu o relație? „O iubesc, avem o legătură strânsă”

Dan Alexa și Alina Pușcău au dormit împreună la Asia Express, iar momentele tensionate dintre ei au putut fi sesizate și de către public. Între concurenți a existat o chimie pe care niciunul dintre ei nu a negat-o. Acum, antrenorul face declarații despre relația cu modelul.

Au avut sau nu o relație Dan Alexa și Alina Pușcău?

Dan Alexa și Alina Pușcău au dormit în același pat la Asia Express, când echipele s-au schimbat. Mulți au spus că între cei doi ar fi existat mai mult decât o relație de colegialitate. S-a zvonit inclusiv că cei doi ar fi avut o relație după emisiune, însă Dan Alexa a negat informația.

Antrenorul a spus despre Alina Pușcău că este o femeie frumoasă și dorită, însă spune că nu au avut o legătură amoroasă. Mai mult, Dan Alexa o vede ca pe o soră și are o legătură apropiată de prietenie cu Alina Pușcău.

„La Asia Express ajung cu holograma să dorm. Lăsând gluma la o parte, sincer, dacă aș fi avut ceva cu Alina, aș fi spus-o, pentru că este o femeie foarte dorită, dar nu s-a întâmplat nimic. Eu pe Alina o iubesc ca pe o soră.

Este un om excepțional, adică rar am văzut un om atât de bun, poate naiv în foarte multe aspecte. Nu s-a întâmplat nimic, avem o legătură strânsă ca și prieteni (…) Dacă ar fi fost să se întâmple ceva, cred că aș fi spus-o pentru că m-ar fi avantajat situația asta, fiind și într-o situație în care nu mai sunt căsătorit, dar nu mai e cazul”, a declarat Dan Alexa.

Antrenorul este în continuare singur, după ce a divorțat.

A fost înșelat de fostă soție

Dan Alexa a anunțat că divorțează de Andrada, fosta lui soție, în vara acestui an. Totul a pornit de la infidelitatea femeii, care a fost surprinsă că a ieșit din casa omului de afaceri Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

”Când m-am întors din Asia Express… Bine, bănuiam. Era schimbat comportamentul. De când am început, am aflat în 3 nopți și 4 zile. Eu am filmat ce a apărut. Nu e confortabil, dar asta e viața. A fost greu, dar acum sunt chiar liniștit. Îmi pare rău de fiul meu, dar asta e altă poveste. Mi-a luat nevasta. E greu să mai emit o discuție cu el. Dar nu cred că așa trebuie pusă problema. Bodi nu mi-e prieten, sigur nu-mi va fi vreodată”, a declarat Dan Alexa.

