Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan

Dan Alexa participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș. El a devenit cunoscut publicului larg după scandalul de proporții în care a fost implicat cu Anamaria Prodan, care i-a dat un pumn, iar imaginile au devenit virale. S-a zvonit că ar fi fost o problemă de ordin amoros, însă niciunul dintre ei nu a confirmat. Iată cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025.

Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025

Dan Alexa este fost fotbalist al Dinamo și actual antrenor al lui Poli Timișoara. El are o carieră sportivă impresionantă în spate, dar și o viață personală tumultuoasă.

Concurentul de la Asia Express a trecut prin divorțuri, relații scandaloase, altele mai discrete, iar în prezent are două fete și un băiețel.

Dan Alexa s-a născut pe 28 septembrie 1979 în Caransebeș. Ca jucător a evoluat pe post de mijlocaș la echipe ca Poli Timișoara, Dinamo și Rocar. Mai mult, el are 6 prezențe la naționala pentru România.

A jucat la cluburi precum FC Politehnica Timișoara, Rapid, FC Universitatea Craiova sau Dinamo, însă a jucat și în echipa națională de fotbal a României.

El a început să joace fotbal de la vârsta de 8 ani, la CSS Caransebeș ca mijlocaș defensiv. El a ajuns să absolve LPS Banatul și din 1992 a jucat la FC Politehnica Timișoara, apoi la 1998 la UMT Timișoara și la Rocar București din 1999.

Citește și: Câți copii are Dan Alexa, de la Asia Express. A fost căsătorit de două ori

Dan Alexa a renunțat la cariera de fotbalist după ce și-a încheiat contractul cu Anorthosis Famagusta pe 15 martie 2014. El și-a început cariera de antrenor la ACS Poli Timișoara.

Viața personală

Dan Alexa a fost căsătorit cu Izabela, femeia care i-a dăruit două fiice: Casiana și Antonia. Cei doi au divorțat în 2016, iar antrenorul a vorbit ani mai târziu despre faptul că nu a fost un soț sau un tată foarte bun, nereușind să echilibreze cariera cu viața de familie.

„O apreciez. Mereu am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte. O apreciez. Mereu am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte’, a declarat Dan Alexa.

Cei doi s-au cunoscut pe când el avea doar 16 ani și se afla într-un cantonament la Băile Herculane. Izabela venea des să își viziteze mama, care lucra pe un post de contabilă la hotelul unde era cazată echipa fostului fotbalist.

„Am mers în cantonament la Herculane, mama ei era contabila hotelului unde stăteam, iar Iza o vizita des. M-am îndrăgostit de ea, însă ne-am limitat la a socializa. După doi ani ne-am revăzut şi de atunci suntem nedespărţiţi. Cel mai mult apreciez la ea loialitatea. Mereu mi-a fost alături şi ştiu că am pe cine mă baza. Este important să ai linişte în familie, să te simţi fericit şi împlinit’, a declarat Dan Alexa, potrivit libertatea.ro.

Citește și: Dan Alexa recunoaște că a fost un tată absent pentru cele două fete ale lui. Concurentul Asia Express a vorbit despre experiența din reality-show

Din relația celor doi au ieșit două fiice, iar familia lor s-a mărit. Înainte ca ruptura să se producă, Izabela i-a oferit înțelegerea și liniștea de care Dan Alexa a avut nevoie, iar familia lor a fost mereu una unită.

Presupusa idilă cu Anamaria Prodan

Izabela nu a vorbit niciodată public despre motivele despărțirii de soțul ei. În schimb, au existat zvonuri conform cărora s-ar fi ajuns la divorț din cauza infidelităților dintre cei doi soți.

Mulți au spus că între Dan Alexa și Anamaria Prodan ar fi existat un episod de infidelitate. Totuși, pentru a spulbera zvonurile, impresara a spus că este prietenă cu fosta soție a lui Dan Alexă.

„Izabela Alexa este un leader și o femeie care a marcat pozitiv comunitatea din care face parte. Sunt mândră că am așa prietene puternice, destoinice, leaderi, mame devotate și luptătoare, care sunt exemple demne de urmat! Cât despre restul … câinii latră ursul trece!’, a spus Anamaria Prodan.

A doua căsnicie și al treilea copil

După divorțul de Izabela, trei ani mai târziu, Dan Alexa și-a refăcut viața și în 2019 a început o relație cu Andrada.

Cei doi s-au căsătorit în 2022 și au împreună un băiețel, pe Dan Arkan. Totuși, nici acest mariaj nu a durat prea mult.

Dan Alexa și Andrada au divorțat anul acesta, pe cale amiabilă.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. (…) Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a declarat Alexa.

Antrenorul are trei copii: două fete din căsnicia cu Izabela și un băiețel din căsnicia cu Andrada.

Fostul fotbalist a decis să pună punct mariajului de șase an i după ce Andrada a fost surprinsă că părăsea locuința lui Alex Bodi. Episodul a creat un scandal de proporții, însă cei doi au reușit să lase neînțelegerile deoparte și să divorțeze pe cale amiabilă și au decis să aibă custodie comună.

Citește și: Dan Alexa, despre experiența Asia Express: „Am mai cedat psihic. Unii au mai sărit calul”

„Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a spus fostul jucător de la Rapid.

Dan Alexa participă la Asia Express 2025

Dan Alexa participă la Asia Express 2025 alături de prietenul său Gabi Tamaș. Cei doi fac o echipă bună, fiind sportivi, dar la succesul lor contribuie și relația de prietenie pe care o au și faptul că se cunosc de mulți ani.

Alexa l-a antrenat pe Gabi Tamaș, de unde și începutul relației lor de prietenie. Cei doi au trecut prin momente dificile, așa că nu se tem de cazări precare sau alte obstacole.

„Noi ne rugam să putem dormi în parc. Ne puneam pe jos și dormeam… N-aveam voie, din motive de securitate. În Asia Express stai la mila omului. Despre asta e vorba. Poți să stai și cinci ore la autostop”, a declarat Dan Alexa.

Cei doi sunt puși pe distracție, însă spiritul competiției crește cu fiecare ediție. În prima etapă a concursului, Dan Alexa și Gabi Tamaș s-au calificat la primul joc de amuletă, însă nu l-au câștigat.

Urmărește-ne pe Google News