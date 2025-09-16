  MENIU  
Home > Vedete > Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan

Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan

Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Amelia Matei
.

Dan Alexa participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș. El a devenit cunoscut publicului larg după scandalul de proporții în care a fost implicat cu Anamaria Prodan, care i-a dat un pumn, iar imaginile au devenit virale. S-a zvonit că ar fi fost o problemă de ordin amoros, însă niciunul dintre ei nu a confirmat. Iată cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025.

Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025

Dan Alexa este fost fotbalist al Dinamo și actual antrenor al lui Poli Timișoara. El are o carieră sportivă impresionantă în spate, dar și o viață personală tumultuoasă.

Concurentul de la Asia Express a trecut prin divorțuri, relații scandaloase, altele mai discrete, iar în prezent are două fete și un băiețel.

Dan Alexa s-a născut pe 28 septembrie 1979 în Caransebeș. Ca jucător a evoluat pe post de mijlocaș la echipe ca Poli Timișoara, Dinamo și Rocar. Mai mult, el are 6 prezențe la naționala pentru România.

Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Recomandarea zilei

A jucat la cluburi precum FC Politehnica Timișoara, Rapid, FC Universitatea Craiova sau Dinamo, însă a jucat și în echipa națională de fotbal a României.

Dan Alexa a vorbit despre experienta Asia ExpressIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 17)

El a început să joace fotbal de la vârsta de 8 ani, la CSS Caransebeș ca mijlocaș defensiv. El a ajuns să absolve LPS Banatul și din 1992 a jucat la FC Politehnica Timișoara, apoi la 1998 la UMT Timișoara și la Rocar București din 1999.

Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Recomandarea zilei

Citește și: Câți copii are Dan Alexa, de la Asia Express. A fost căsătorit de două ori

Dan Alexa a renunțat la cariera de fotbalist după ce și-a încheiat contractul cu Anorthosis Famagusta pe 15 martie 2014. El și-a început cariera de antrenor la ACS Poli Timișoara.

Viața personală

Dan Alexa a fost căsătorit cu Izabela, femeia care i-a dăruit două fiice: Casiana și Antonia. Cei doi au divorțat în 2016, iar antrenorul a vorbit ani mai târziu despre faptul că nu a fost un soț sau un tată foarte bun, nereușind să echilibreze cariera cu viața de familie.

„O apreciez. Mereu am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte. O apreciez. Mereu am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte’, a declarat Dan Alexa.

Cei doi s-au cunoscut pe când el avea doar 16 ani și se afla într-un cantonament la Băile Herculane. Izabela venea des să își viziteze mama, care lucra pe un post de contabilă la hotelul unde era cazată echipa fostului fotbalist.

„Am mers în cantonament la Herculane, mama ei era contabila hotelului unde stăteam, iar Iza o vizita des. M-am îndrăgostit de ea, însă ne-am limitat la a socializa. După doi ani ne-am revăzut şi de atunci suntem nedespărţiţi. Cel mai mult apreciez la ea loialitatea. Mereu mi-a fost alături şi ştiu că am pe cine mă baza. Este important să ai linişte în familie, să te simţi fericit şi împlinit’, a declarat Dan Alexa, potrivit libertatea.ro.

Citește și: Dan Alexa recunoaște că a fost un tată absent pentru cele două fete ale lui. Concurentul Asia Express a vorbit despre experiența din reality-show

Din relația celor doi au ieșit două fiice, iar familia lor s-a mărit. Înainte ca ruptura să se producă, Izabela i-a oferit înțelegerea și liniștea de care Dan Alexa a avut nevoie, iar familia lor a fost mereu una unită.

Presupusa idilă cu Anamaria Prodan

Izabela nu a vorbit niciodată public despre motivele despărțirii de soțul ei. În schimb, au existat zvonuri conform cărora s-ar fi ajuns la divorț din cauza infidelităților dintre cei doi soți.

Mulți au spus că între Dan Alexa și Anamaria Prodan ar fi existat un episod de infidelitate. Totuși, pentru a spulbera zvonurile, impresara a spus că este prietenă cu fosta soție a lui Dan Alexă.

„Izabela Alexa este un leader și o femeie care a marcat pozitiv comunitatea din care face parte. Sunt mândră că am așa prietene puternice, destoinice, leaderi, mame devotate și luptătoare, care sunt exemple demne de urmat! Cât despre restul … câinii latră ursul trece!’, a spus Anamaria Prodan.

A doua căsnicie și al treilea copil

După divorțul de Izabela, trei ani mai târziu, Dan Alexa și-a refăcut viața și în 2019 a început o relație cu Andrada. 

Cei doi s-au căsătorit în 2022 și au împreună un băiețel, pe Dan Arkan. Totuși, nici acest mariaj nu a durat prea mult. 

Dan Alexa și Andrada au divorțat anul acesta, pe cale amiabilă.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. (…) Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a declarat Alexa.

Antrenorul are trei copii: două fete din căsnicia cu Izabela și un băiețel din căsnicia cu Andrada.

Fostul fotbalist a decis să pună punct mariajului de șase an i după ce Andrada a fost surprinsă că părăsea locuința lui Alex Bodi. Episodul a creat un scandal de proporții, însă cei doi au reușit să lase neînțelegerile deoparte și să divorțeze pe cale amiabilă și au decis să aibă custodie comună.

Citește și: Dan Alexa, despre experiența Asia Express: „Am mai cedat psihic. Unii au mai sărit calul”

„Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a spus fostul jucător de la Rapid.

Dan Alexa participă la Asia Express 2025

Dan Alexa participă la Asia Express 2025 alături de prietenul său Gabi Tamaș. Cei doi fac o echipă bună, fiind sportivi, dar la succesul lor contribuie și relația de prietenie pe care o au și faptul că se cunosc de mulți ani.

Alexa l-a antrenat pe Gabi Tamaș, de unde și începutul relației lor de prietenie. Cei doi au trecut prin momente dificile, așa că nu se tem de cazări precare sau alte obstacole.

„Noi ne rugam să putem dormi în parc. Ne puneam pe jos și dormeam… N-aveam voie, din motive de securitate. În Asia Express stai la mila omului. Despre asta e vorba. Poți să stai și cinci ore la autostop”, a declarat Dan Alexa.

Cei doi sunt puși pe distracție, însă spiritul competiției crește cu fiecare ediție. În prima etapă a concursului, Dan Alexa și Gabi Tamaș s-au calificat la primul joc de amuletă, însă nu l-au câștigat.

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) 59.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Fanatik
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
GSP.ro
Fosta dansatoare a făcut senzație pe pistă la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo
Fosta dansatoare a făcut senzație pe pistă la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo
Click.ro
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
TV Mania
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Citește și...
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Cât câștigi dacă deschizi o cafenea Five to go. Care este profitul mediu lunar. Câți bani scoți dacă vinzi 300 de cafele pe zi. Calcul complet
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Lovitură sub centură pentru Dan Șucu. Fetele l-au doborât
Cât te costă să îți spună Ella Vișan „La mulți ani!”. Concurenta de la „Insula Iubirii” și-a dezvoltat o adevărată afacere
Cine este Karmen Minune de la Asia Express 2025. Care este numele ei real, de ce a divorțat de soț și câți copii are
Actorul și regizorul Robert Redford a murit la 89 de ani. A fost găsit decedat în propria casă
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
David Popovici și iubita lui, în culmea fericirii! Au dat marea veste chiar de ziua lui de naștere. Wooooow! Au doar 21 de ani. Fanii i-au felicitat: Fericiți pentru noi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cât te costă să îți spună Ella Vișan „La mulți ani!”. Concurenta de la „Insula Iubirii” și-a dezvoltat o adevărată afacere
Cât te costă să îți spună Ella Vișan „La mulți ani!”. Concurenta de la „Insula Iubirii” și-a dezvoltat o adevărată afacere
Cine este Karmen Minune de la Asia Express 2025. Care este numele ei real, de ce a divorțat de soț și câți copii are
Cine este Karmen Minune de la Asia Express 2025. Care este numele ei real, de ce a divorțat de soț și câți copii are
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Elle
Dragostea durează... 6 luni! Celebrul cuplu de vedete s-a despărțit la scurt timp după ce imaginile cu cei doi în ipostaze pasionale au ajuns pe internet
Dragostea durează... 6 luni! Celebrul cuplu de vedete s-a despărțit la scurt timp după ce imaginile cu cei doi în ipostaze pasionale au ajuns pe internet
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
DailyBusiness.ro
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Ioana State a slăbit 20 de kilograme în doar câteva luni. Cum a reușit: „Secretul de data asta a fost altul”
Ioana State a slăbit 20 de kilograme în doar câteva luni. Cum a reușit: „Secretul de data asta a fost altul”
Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț
Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț
Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam
Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam
Horoscop 17 septembrie 2025. Soarta îi zâmbește. O zodie trebuie să-și urmeze inima și să riște pentru a putea iubi din nou
Horoscop 17 septembrie 2025. Soarta îi zâmbește. O zodie trebuie să-și urmeze inima și să riște pentru a putea iubi din nou
Observator News
Mişcarea pregătită de PSD dacă Bolojan nu prelungește plafonarea preţurilor pentru alimentele de bază
Mişcarea pregătită de PSD dacă Bolojan nu prelungește plafonarea preţurilor pentru alimentele de bază
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Bărbaţii din România mănâncă mult şi prost: Primul loc în Europa la obezitate
Bărbaţii din România mănâncă mult şi prost: Primul loc în Europa la obezitate
Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, marcată într-un mod inedit în Bucureşti
Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, marcată într-un mod inedit în Bucureşti
Doliu în cinemtografie! Actorul și regizorul american Robert Redford s-a stins din viaţă
Doliu în cinemtografie! Actorul și regizorul american Robert Redford s-a stins din viaţă
România, marcată de tragedii: de la căderi domestice la accidente rutiere. Medicii avertizează!
România, marcată de tragedii: de la căderi domestice la accidente rutiere. Medicii avertizează!
TV Mania
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Catinca și Calina, primele declarații după eliminarea din Asia Express 2025: „Mama chiar a avut probleme”
Catinca și Calina, primele declarații după eliminarea din Asia Express 2025: „Mama chiar a avut probleme”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton