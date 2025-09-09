Dan Alexa recunoaște că a fost un tată absent pentru cele două fete ale lui. Concurentul Asia Express a vorbit despre experiența din reality-show

Dan Alexa a participat la Asia Express alături de Gabi Tamaș și a recunoscut că a fost o experiență cu totul inedită. Ajuns acasă, el a vorbit despre provocările prin care a trecut, dar și viața lui personală și ce i-a lipsit cel mai mult cât a fost plecat.

Dan Alexa, despre experiența Asia Express

Dan Alexa a ajuns înapoi în România cu șapte kilograme mai puțin după experiența Asia Express. El a făcut echipă cu Gabi Tamaș și a mărturisit că fetele lui l-au rugat să nu se înscrie în competiție, ca să nu se facă de râs.

Într-un interviu pentru Viva.ro, Dan Alexa a vorbit despre cum au primit fetele lui vestea că va participa la emisiune.

„Au început să râdă. Nu au avut încredere în mine, pentru că știau cum sunt. Sunt tipul care nu prea punea mâna pe absolut nimic în casă. Îmi vedeam doar de meserie. Mă interesau doar lucrurile care îmi plăceau, adică meseria, pe care m-am focusat și atunci ele au râs. Chiar m-au rugat să nu merg, pentru că mă fac de râs. Acum, sper ca după emisiunea asta să îi fac mândri. Pentru că, de fapt, tot ceea ce contează sunt copiii. Și dacă le aduci bucurie și sentimentul de mândrie-eu am fete mari- cred că mi-am atins un scop”, a spus Dan Alexa.

Citește și: Dan Alexa, despre experiența Asia Express: „Am mai cedat psihic. Unii au mai sărit calul”

El a recunoscut că au fost mai multe momente în care a vrut să renunțe, dar el și coechipierul său s-au remontat rapid.

Dan Alexa a spus că ar mai repeta experiența pentru că a fost ceva special. Mai mult, el a spus că a contat foarte mult că Gabi Tamaș a fost alături de el.

„Este cel mai performant tip pe care l-am cunoscut. Are o putere fantastică, atât fizică, cât și mentală. Are și caracter. Gabi este genul de tip pe care eu cred că dacă l-ai lăsa în deșert el s-ar descurca”, a spus Dan Alexa.

A fost un tată absent, dar încearcă să recupereze

Dan Alexa a vorbit și despre viața personală, spunând că acum reușește să se implice mai mult în viața celor două fete. Cea mare este la facultate la Timișoara, iar cea mică participă la un turneu sportiv la Brașov, însă ambele locuiesc în Timișoara.

Citește și: Dan Alexa, dezvăluiri neașteptate despre viața personală, după despărțirea de Andrada. „În multe momente am fost idiot. Mi-am ascultat tot timpul inima și nu creierul!”

Dan Alexa a spus că acum este la Timișoara și petrece mai mult timp cu fetele lui.

„Da, acum sunt în Timișoara, acum mă implic mult mai mult. Am fost un tată absent, din păcate. Am fost plecat mult timp, dar mi-au lipsit mereu, pentru că sunt copiii mei și îi iubesc necondiționat”, a mărturisit concurentul Asia Express.

Urmărește-ne pe Google News