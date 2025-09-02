Dan Alexa, dezvăluiri neașteptate despre viața personală, după despărțirea de Andrada. „În multe momente am fost idiot. Mi-am ascultat tot timpul inima și nu creierul!”

Dan Alexa a făcut noi dezvăluiri despre greșelile trecutului, despre relația cu fosta soție Andrada și despre procesul de transformare interioară care l-a făcut să-și regândească prioritățile.

„După Asia Express am început să înțeleg foarte bine anumite lucruri!”

După participarea sa la competiția Asia Express, antrenorul Dan Alexa a trecut printr-o perioadă de transformare profundă. Într-un interviu recent, fostul fotbalist a vorbit deschis despre greșelile personale, divorțul de Andrada și lecțiile învățate în urma experiențelor recente.

„După Asia Express am început să înțeleg foarte bine anumite lucruri. Nu mă mai acuz, nu îmi mai fac mustrări de conștiință, dacă fac niște greșeli. Făceam asta în trecut, tot timpul când făceam greșeli”, a dezvăluit Dan Alexa, potrivit Spynews.

În interviul acordat, Alexa a recunoscut cu sinceritate că una dintre cele mai mari greșeli ale sale a fost să-și urmeze inima în detrimentul rațiunii. „Că în multe momente am fost idiot. Mi-am ascultat tot timpul inima și nu creierul. Asta a fost, tot timpul, la mine, o problemă foarte mare” – a adăugat antrenorul.

În prezent, Dan Alexa spune că lucrurile s-au schimbat. A învățat cât de important este să-și urmeze propriile dorințe și să-și construiască fericirea din interior. „Cred că este important să faci ceea ce îți dorești, ce te face fericit, pentru că, dacă tu ești bine, toată lumea este bine în jurul tău”, a mai spus Alexa.

Despărțirea de Andrada: un divorț cu ecou

Dan Alexa și Andrada au fost căsătoriți timp de șase ani și au împreună un băiețel, Arkan. La scurt timp după întoarcerea din Asia Express, Alexa a anunțat despărțirea de soția sa, invocând infidelitatea ca principal motiv. Andrada ar fi avut o relație cu omul de afaceri Alex Bodi, ceea ce a dus la un scandal public.

Inițial, divorțul părea să se îndrepte spre o confruntare în instanță, însă cei doi au ajuns la un acord amiabil și au semnat actele la notar. „Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a explicat Alexa

Custodia copilului a fost stabilită ca fiind comună, fără program strict: „Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta.”

