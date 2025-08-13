Dan Alexa, primele declarații după ce a divorțat de a doua soție, Andrada, la notar. Ce au stabilit privind custodia fiului lor, Arkan: „Amândoi suntem conștienți de asta”

Dan Alexa și a doua lui soție, Andrada, au divorțat la notar, după un mariaj de aproximativ cinci ani. Concurentul de la „Asia Express”, sezonul 8, a făcut primele declarații după ce a semnat actele de divorț.

Dan Alexa și a doua soție, Andrada, au divorțat la notar

În această primăvară, Dan Alexa (45 de ani) a anunțat că el și soția lui, Andrada, s-au separat. Antrenorul de fotbal a fost cel care a inițiat divorțul, după ce Andrada i-a fost infidelă. Cu toate acestea, Alexa spune că el și fosta soție sunt „în relații foarte bune” în prezent.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a declarat Dan Alexa, pentru Cancan.ro.

Cu această ocazie, Alexa a dezvăluit și la ce înțelegere au ajuns el și Andrada privind custodia fiului lor, Dan Arkan. Antrenorul mai are două fiice, Casiana și Antonia, cu prima soție, Izabela, de care a divorțat în 2016.

„Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a încheiat fostul jucător de la Rapid, pentru sursa citată.

Infidelitatea, motivul divorțului dintre Dan Alexa și Andrada

Atât Dan Alexa, cât și Andrada și-au fost infideli unul celuilalt. „Acum să spun că nu mi-am înșelat soția trebuie să fiu dobitoc”, spus Dan Alexa, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Tot în emisiunea de la Kanal D, Alexa a spus că nu l-a deranjat „actul în sine” când a venit vorba despre infidelitatea soției, ci „lipsa de respect, minciunile și perversitatea”. „Poate spun o tâmpenie, dar actul în sine nu m-a deranjat. M-a deranjat foarte mult lipsa asta de respect, minciunile, perversitatea…”, a spus Alexa.

Andrada i-a fost infidelă soțului ei cu Alex Bodi, acuzat în trecut de trafic de persoane, proxenetism și șantaj. Tot în trecut, bărbatul a recunoscut că și-a bătut una dintre iubite.

„Fata asta are o prietenă vecină cu mine, că am aflat! Într-adevăr, eu am căutat-o și am vorbit cu ea după, dar… am vorbit și frumos, politicos. Nu știu ce vrea (Dan Alexa – n.red.). Eu doar i-am spus să mă lase pe mine deoparte, pentru că problemele lui sunt mult, mult mai departe și mai grave dinainte să fi fost eu implicat”, a spus Alex Bodi la Dan Diaconescu în Direct, după ce a fost acuzat că i-a „furat nevasta” lui Alexa.

