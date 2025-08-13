  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Dan Alexa, primele declarații după ce a divorțat de a doua soție, Andrada, la notar. Ce au stabilit privind custodia fiului lor, Arkan: „Amândoi suntem conștienți de asta”

Dan Alexa, primele declarații după ce a divorțat de a doua soție, Andrada, la notar. Ce au stabilit privind custodia fiului lor, Arkan: „Amândoi suntem conștienți de asta”

Dan Alexa, primele declarații după ce a divorțat de a doua soție, Andrada, la notar. Ce au stabilit privind custodia fiului lor, Arkan: „Amândoi suntem conștienți de asta”
Adelina Duinea
.

Dan Alexa și a doua lui soție, Andrada, au divorțat la notar, după un mariaj de aproximativ cinci ani. Concurentul de la „Asia Express”, sezonul 8, a făcut primele declarații după ce a semnat actele de divorț.

Dan Alexa și a doua soție, Andrada, au divorțat la notar

Dan Alexa și a doua soție, Andrada (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

În această primăvară, Dan Alexa (45 de ani) a anunțat că el și soția lui, Andrada, s-au separat. Antrenorul de fotbal a fost cel care a inițiat divorțul, după ce Andrada i-a fost infidelă. Cu toate acestea, Alexa spune că el și fosta soție sunt „în relații foarte bune” în prezent.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a declarat Dan Alexa, pentru Cancan.ro.

Cu această ocazie, Alexa a dezvăluit și la ce înțelegere au ajuns el și Andrada privind custodia fiului lor, Dan Arkan. Antrenorul mai are două fiice, Casiana și Antonia, cu prima soție, Izabela, de care a divorțat în 2016.

„Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a încheiat fostul jucător de la Rapid, pentru sursa citată.

Citește și: Dan Alexa a vorbit despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „A avut tot timpul o obsesie față de mine”

Nu a fost niciodată văzută așa! Imaginile cu Elena Udrea care fac furori. Toți vorbesc acum despre cea mai nouă apariție în public a Elenei Udrea. Paparazzii au surprins-o în ipostaze nebănuite
Nu a fost niciodată văzută așa! Imaginile cu Elena Udrea care fac furori. Toți vorbesc acum despre cea mai nouă apariție în public a Elenei Udrea. Paparazzii au surprins-o în ipostaze nebănuite
Recomandarea zilei

Infidelitatea, motivul divorțului dintre Dan Alexa și Andrada

Atât Dan Alexa, cât și Andrada și-au fost infideli unul celuilalt. „Acum să spun că nu mi-am înșelat soția trebuie să fiu dobitoc”, spus Dan Alexa, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Tot în emisiunea de la Kanal D, Alexa a spus că nu l-a deranjat „actul în sine” când a venit vorba despre infidelitatea soției, ci „lipsa de respect, minciunile și perversitatea”. „Poate spun o tâmpenie, dar actul în sine nu m-a deranjat. M-a deranjat foarte mult lipsa asta de respect, minciunile, perversitatea…”, a spus Alexa.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Andrada i-a fost infidelă soțului ei cu Alex Bodi, acuzat în trecut de trafic de persoane, proxenetism și șantaj. Tot în trecut, bărbatul a recunoscut că și-a bătut una dintre iubite.

„Fata asta are o prietenă vecină cu mine, că am aflat! Într-adevăr, eu am căutat-o și am vorbit cu ea după, dar… am vorbit și frumos, politicos. Nu știu ce vrea (Dan Alexa – n.red.). Eu doar i-am spus să mă lase pe mine deoparte, pentru că problemele lui sunt mult, mult mai departe și mai grave dinainte să fi fost eu implicat”, a spus Alex Bodi la Dan Diaconescu în Direct, după ce a fost acuzat că i-a „furat nevasta” lui Alexa.

Foto: Instagram; Facebook

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025. Pe cine a invitat Irina Rimes pe scenă: „Ne mândrim cu voi”
Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025. Pe cine a invitat Irina Rimes pe scenă: „Ne mândrim cu voi”
Fanatik
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
GSP.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Click.ro
Ce bea Adrian Enache, pe stomacul gol, la primele ore ale dimineții: „Tratament japonez”. Avertismentul nutriționiștilor
Ce bea Adrian Enache, pe stomacul gol, la primele ore ale dimineții: „Tratament japonez”. Avertismentul nutriționiștilor
TV Mania
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Citește și...
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
A vrut să pară cool, dar românii l-au taxat imediat! Gafa făcută de Nicuşor Dan de față cu partenera sa, total neaşteptată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Val de foc peste România. Meteorologii au emis Cod galben de caniculă
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Paige Spiranac, "cea mai sexy femeie din lume", a divorțat în secret, după patru ani de relație. "Sunt deschisă și sinceră!"
Tily Niculae și soțul ei, la un pas de divorț? Actrița a făcut declarații: „O să anunț la momentul potrivit”
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare: A suferit un infarct!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct, spre șocul tuturor: „Momentul de aur al televiziunii post-decembriste”
Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct, spre șocul tuturor: „Momentul de aur al televiziunii post-decembriste”
Fiul lui Cătălin Zmărăndescu s-a despărțit de mama copilului său. Tânărul are deja o nouă parteneră
Fiul lui Cătălin Zmărăndescu s-a despărțit de mama copilului său. Tânărul are deja o nouă parteneră
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Elle
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut prezentatoarea la întoarcere: „Nu mai înțeleg nimic...”
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut prezentatoarea la întoarcere: „Nu mai înțeleg nimic...”
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere! Cum arată rochia cu care soția miliardarului Piero Ferrari a atras toate privirile. Foto
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere! Cum arată rochia cu care soția miliardarului Piero Ferrari a atras toate privirile. Foto
DailyBusiness.ro
O angajată a unei școli a putut să ia 17 credite pe baza unor documente false trimise prin e-mail
O angajată a unei școli a putut să ia 17 credite pe baza unor documente false trimise prin e-mail
Prețul halucinant pe care trebuie să-l dai pentru o salată în aeroport, potrivit unei fotografii virale. „E de noaptea minții”
Prețul halucinant pe care trebuie să-l dai pentru o salată în aeroport, potrivit unei fotografii virale. „E de noaptea minții”
A1.ro
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Ce relație are Cristina Șișcanu cu soacra ei: „Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, „soacra” ar prinde podiumul”
Ce relație are Cristina Șișcanu cu soacra ei: „Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, „soacra” ar prinde podiumul”
Cristina Bălan, mesaj emoționant cu ocazia aniversării de 12 ani a gemenilor ei, Toma și Matei, care au sindromul Down: „Primim, cu bucurie și smerenie, lecțiile pe care ni le dăruiți”
Cristina Bălan, mesaj emoționant cu ocazia aniversării de 12 ani a gemenilor ei, Toma și Matei, care au sindromul Down: „Primim, cu bucurie și smerenie, lecțiile pe care ni le dăruiți”
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Observator News
Legea pensiilor private, în dezbatere publică după valul de critici. Propunerile care vor fi luate în discuție
Legea pensiilor private, în dezbatere publică după valul de critici. Propunerile care vor fi luate în discuție
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ai putea avea cancer pulmonar fără să știi?? Ce trebuie să știi despre factorii de risc, simptome și prevenție
Ai putea avea cancer pulmonar fără să știi?? Ce trebuie să știi despre factorii de risc, simptome și prevenție
Durere în picioare când mergi? Ce boală gravă ar putea ascunde acest simptom
Durere în picioare când mergi? Ce boală gravă ar putea ascunde acest simptom
Ce servicii medicale rămân gratuite pentru persoanele neasigurate, începând cu august 2025
Ce servicii medicale rămân gratuite pentru persoanele neasigurate, începând cu august 2025
Horoscop 13 august 2025: decizii care îți schimbă ziua și destinul
Horoscop 13 august 2025: decizii care îți schimbă ziua și destinul
TV Mania
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton