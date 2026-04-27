Dan Alexa și fosta iubită, Geanina, au fost surprinși în ipostaze tandre la o nuntă din Timișoara, deși despre antrenor se speculează de mai multe săptămâni că ar avea o relație cu Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, devenită antreprenor și influencer.

Dan Alexa, surprins în ipostaze tandre cu fosta iubită, Geanina

Dan Alexa a fost surprins alături de fosta iubită, Geanina, punând capăt speculațiilor legate de relația sa cu Andreea Popescu. Surse apropiate, citate de Cancan, dezvăluie că antrenorul formează din nou un cuplu cu Geanina.

Potrivit sursei citate, Dan Alexa și Geanina au fost împreună vinerea trecută la o nuntă fastuoasă din Timișoara, eveniment unde cei doi au atras toate privirile. În ciuda dorinței lor de a păstra discreția, momentele dintre ei au fost pline de afecțiune și s-au remarcat pe ringul de dans. Imaginile AICI! Surse apropiate confirmă că relația lor este serioasă și că Geanina îi este alături de ceva timp antrenorului.

Citește și: Andreea Popescu și-a pus la vânzare lucrurile personale, după divorțul de Rareș Cojoc. Ce vinde și la ce preț

Îmbrățișați pe ringul de dans

Tot potrivit Cancan, Andreea Popescu depunea eforturi considerabile pentru a consolida o relație cu antrenorul Dan Alexa, însă sentimentul nu a fost reciproc. Conform sursei citate, Alexa încă se gândea la fost iubită. Acest lucru explică refuzul antrenorului de a-și asuma public o relație cu fosta dansatoare.

Pe ringul de dans, Dan Alexa și Geanina au fost în centrul atenției. Îmbrăcat elegant, antrenorul și tânăra, îmbrăcată într-o rochie roșie, au dansat îmbrățișați la nunta din Timișoara. Sursele relatează că dedicațiile pentru „Dan Alexa și inima lui, Geanina” au fost nelipsite pe parcursul serii.

Citește și: Andreea Popescu, mărturisiri neașteptate la câteva zile după semnarea actelor de divorț. „Știu că e de interes. O să vorbesc!” Ce spune despre tatăl copiilor ei

Când s-a finalizat divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc

Despre Andreea Popescu se zvonește de mai multe săptămâni că i-ar fi fost infidelă fostului soț, Rareș Cojoc, cu Dan Alexa. Andreea a anunțat în luna martie că ea și Rareș au decis de comun acord să divorțeze, iar procedurile s-au finalizat luna următoare, pe data de 20.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au căsătorit în 2016 și împreună au trei copii.

Foto: Captură YouTube, Facebook, Instagram

