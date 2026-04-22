Andreea Popescu și-a pus la vânzare lucrurile personale, după divorțul de Rareș Cojoc. Ce vinde și la ce preț

Andreea Popescu demonstrează că fiecare final poate fi un nou început. Recent divorțată de Rareș Cojoc, cu care are trei copii, vedeta a decis să își transforme viața complet, iar primul pas a fost să își vândă lucrurile personale pe platforma Vinted. Decizia vine la scurt timp după ce a părăsit vila de 4 milioane de euro în care locuia alături de familia sa și s-a mutat cu chirie.
Într-un clip video postat pe Instagram, Andreea și-a anunțat urmăritorii că a intrat „într-o nouă eră” și este gata să renunțe la obiectele care nu o mai reprezintă. „Uneori, ca să faci loc pentru cine ești acum… trebuie să lași trecutul să plece”, a scris ea în descrierea postării.
Libertatea relatează că vedeta și-a scos la vânzare mai multe articole personale, printre care o sticlă Ikea, un cântar Tefal (50 de lei, plus taxe) și o pereche de colanți Adidas la prețul de 100 de lei. Această schimbare face parte dintr-un efort mai amplu al Andreei de a-și regăsi echilibrul după despărțire. În ciuda separării, vedeta și fostul soț colaborează pentru a le asigura copiilor lor stabilitatea de care au nevoie. Cei mici vor avea libertatea de a alege unde să locuiască, părinții lor dorind să le ofere un mediu armonios.
Totodată, decizia Andreei de a-și vinde lucrurile pe Vinted promovează un mesaj puternic despre sustenabilitate și reinventare. Platforma europeană, cunoscută pentru schimbul de articole de modă și accesorii second-hand, încurajează un stil de viață responsabil și o economie circulară. Prin această inițiativă, vedeta nu doar că își reorganizează viața personală, dar inspiră și alte femei să facă alegeri conștiente.