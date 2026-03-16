Dan Alexa și Denise Rifai s-au despărțit după câteva luni de relație. Cine l-ar fi cucerit acum pe antrenor

Denise Rifai și Dan Alexa s-au despărțit în urmă cu ceva timp, dar niciunul nu a vorbit public despre acest lucru. După o relație care a durat câteva luni și pe care cei doi au ținut-o departe de ochii publicului, prezentatoarea tv și antrenorul au decis să meargă pe drumuri separate. Însă, acesta nu a stat mult timp singur, ci s-ar fi lăsat cucerit de o altă vedetă.

Dan Alexa și Denise Rifai s-au despărțit

Denise Rifai și Dan Alexa au trăit o poveste de iubire după ce antrenorul a divorțat de soția lui, la întoarcerea de la Asia Express, emisiune pe care a câștigat-o alături de Gabi Tamaș. Cei doi au fost surprinși împreună în public, dând de înțeles atunci că lucrurile dintre ei sunt mai mult de o simplă prietenie.

Totuși, relația lor nu a durat foarte mult, aceștia alegând să meargă pe drumuri separate după doar câteva luni. Cei doi au preferat să nu vorbească public nici despre relația lor și nici despre despărțire, totul petrecându-se în secret. Cei doi și-ar fi spus „adio” la finalul lunii noiembrie 2025.

Însă, potrivit Cancan, antrenorul nu a stat foarte mult timp singur, în prezent formând un cuplu cu o fostă dansatoare, care și ea a divorțat de curând.

Reacția lui Denise Rifai după ce s-a aflat de noua relație a lui Dan Alexa

Pe fondul controverselor apărute în jurul fostului său partener, Denise Rifai a postat câteva story-uri care par să transmită mesaje subtile. Primul dintre ele, scris în limba engleză, a fost scurt, dar plin de semnificații: „What goes around, comes around”. Tradus, acest mesaj ar putea însemna „Ce semeni, aia culegi” sau „Totul se întoarce”.

Un alt mesaj postat de vedetă a fost și mai direct: „Și!!!! O să cadă toate măștile! Toaaaaate! One by one! Nu mai pot cu toate prefăcutele astea, care mimează traume și joacă în Albă ca Zăpada și vând… pielea ursului din pădure. P.S. E valabil și pentru voi, băieți!”

Deși Denise nu a menționat nume, cuvintele sale au fost interpretate de fani ca o posibilă referire la Dan Alexa și la zvonurile recente despre viața lui sentimentală.

În timp ce viața personală a fost în centrul atenției, cariera lui Denise Rifai continuă să se dezvolte spectaculos. Recent, jurnalista a făcut o mutare surprinzătoare, alăturându-se echipei Antena 1.

Jurnalista lucrează la un nou format de emisiune, coordonat de producătoarea Emilia Vlad, care promite să aducă un suflu proaspăt pe micile ecrane. Inspirat de producțiile americane, proiectul ar putea deveni unul dintre cele mai urmărite show-uri din România.

