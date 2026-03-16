Ce au conținut pungile cu cadouri pentru nominalizații la Oscar. Cadouri în valoare de 350.000 de dolari

Nominalizații Oscar 2026, inclusiv Timothée Chalamet și Emma Stone, primesc cadouri extravagante de 350.000 dolari. Pachetele includ vacanțe de lux, tratamente cosmetice și chiar un contract prenupțial personalizat.

Ce au conținut pachetele cu cadouri de la Oscar

Nominalizații la Premiile Oscar care nu au câștigat celebra statuetă nu au plecat acasă cu mânile goale, ci cu pungi cu cadouri în valoare de 350.000 de dolari.

Timothée Chalamet, Emma Stone și Leonardo DiCaprio se numără printre norocoșii care primesc aceste cadouri impresionante. Printre beneficiile incluse se numără vacanțe în destinații precum Sri Lanka, Ibiza și Arctica, alături de tratamente cosmetice precum liposucție sau „smile makeovers” la o clinică din Beverly Hills.

Nominalizații se pot bucura de șederi la retreat-uri din California sau pot descoperi spa-uri de renume mondial. Produse premium, cum ar fi crema lifting Centellian24, flosser-ul electric Flaus și tonicul Watermelon Glow Pore Tight, completează punga cadou. În plus, se oferă accesorii de designer, cum ar fi genți vegane și papuci confortabili.

Acordate tuturor celor 25 de nominalizați la categoriile actorie și regie, gențile vin și cu alte cadouri precum diapozitive Oofos (70 de dolari), tricouri Bored Rebel (298 de dolari) și covrigei acoperiți cu ciocolată și cu aur comestibil (20 de dolari).

Certificate prenupțiale și călătorii de lux

Printre premiile mai scumpe se numără vouchere pentru intervenții chirurgicale plastice faciale personalizate, efectuate de Dr. Konstantin Vasyukevich, în valoare de 25.000 de dolari, și un sejur într-o vilă privată din Finlanda, cu vedere la Aurora Boreală, care costă 35.000 de dolari.

Există, de asemenea, un certificat în valoare de 600 de dolari pentru un acord prenupțial personalizat, oferit de avocatul specializat în divorțuri din New York, James Sexton.

Pungile sunt realizate de firma de marketing din Los Angeles, Distinctive Assets, și, deși nu sunt asociate oficial cu Oscarurile, atrag atenția brandurilor care doresc să își pună produsele în mâinile vedetelor.

Fondatorul companiei, Lash Fary, explică: „Este marketing pur. Brandurile oferă produse în schimbul prestigiului asociat cu cei mai aclamați actori ai momentului”.

După ceremonia Oscarurilor, vedetele s-au răsfățat la Governor’s Ball, unde bucătarul celebru Wolfgang Puck a pregătit delicii culinare. Meniul din acest an include tomahawk steak, sushi proaspăt și deserturi precum cannoli și eclere din ciocolată neagră, alături de băuturi sofisticate precum champagne Piper Heidsieck și sake Dassai.

