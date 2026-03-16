Eleganță la nivel înalt la gala Premiilor Oscar 2026. Vedetele au strălucit pe covorul roșu

Gala Premiilor Oscar 2026 a surprins lumea modei pe 15 martie, cu vedete precum Demi Moore și Elle Fanning în ținute spectaculoase. Covorul roșu a devenit o adevărată paradă a eleganței și a bijuteriilor de milioane de dolari.

Cel mai bine îmbrăcate vedete la Oscar 2026

Eleganța și glamour-ul au fost cuvânt de lege pe covorul roșu al celei de-a 98-a ediții a Premiilor Oscar, unde vedetele au redefinit moda. De la rochii cu pene până la creații haute couture, fiecare apariție a fost o celebrare a stilului și a individualității.

Nominalizată la categoria „Song Sung Blue”, Kate Hudson a strălucit într-o rochie peplum verde marin, accesorizată cu peste 41 de carate de diamante Garati, evaluate la 35 de milioane de dolari. O adevărată regină a covorului roșu, actrița a redefinit luxul și rafinamentul.

Teyana Taylor, nominalizată pentru „One Battle After Another”, a atras toate privirile într-o rochie Chanel decorată cu perle din sticlă și cristale, completată de pene alb-negre. Bijuteriile Tiffany & Co., inclusiv un colier cu un diamant de peste 18 carate, au adăugat un plus de strălucire ținutei.

Prezentatoarea Demi Moore a optat pentru o rochie personalizată Gucci, acoperită cu pene, și bijuterii sofisticate de la Boucheron. Apariția sa a fost o demonstrație de eleganță pură.

Anne Hathaway a îmbinat feminitatea cu opulența într-o rochie Valentino decorată cu flori, completată de pantofi Roger Vivier și un colier Bulgari cu un diamant galben în formă de pară, de peste 8 carate. O apariție cu adevărat regală.

Nominalizată pentru „Bugonia”, Emma Stone a ales o rochie albă Louis Vuitton, cusută manual, accesorizată cu bijuterii REPOSSI. Simplitatea și detaliile fine au fost cheia succesului ținutei sale.

Nicole Kidman și Elle Faning au captat toate privirile

Audrey Nuna, interpreta din „KPop Demon Hunters”, a strălucit într-un sacou Thom Browne cu fustă drapată și petticoat, completată de cercei Chopard și o manichiură dramatică, cea mai îndrăzneață a serii.

Prezentatorul Pedro Pascal a adăugat un detaliu neașteptat ținutei sale Chanel: o broșă din pene și mătase, ce a adus un aer distinctiv look-ului său clasic.

Nicole Kidman a impresionat într-o rochie bustier Chanel, decorată cu cristale și pene în nuanțe delicate. Bijuteriile Chanel High Jewelry au fost complementul perfect pentru o apariție sofisticată.

Nominalizată pentru „Sentimental Value”, Elle Fanning a ales o rochie Givenchy semnată de Sarah Burton, accesorizată cu un choker impresionant. Eleganța tinerei actrițe a fost una dintre cele mai admirate ale serii.

Sursă foto: Profimedia

