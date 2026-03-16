Ținute scandaloase la Vanity Fair Oscar After Party. Vedetele au ales rochii transparente și decolteuri provocatoare

Rita Ora, Teyana Taylor și Heidi Klum au redefinit glamour-ul la Vanity Fair Oscar Party 2026, desfășurat la Los Angeles. Ținutele extravagante și nonconformiste au stârnit reacții mixte din partea fanilor și criticilor.

Ținute scandaloase la Vanity Fair Oscar After Party

După ce covorul roșu de la Premiile Oscar a fost scena eleganței supreme, Vanity Fair Oscar Party a adus o explozie de stiluri provocatoare și îndrăznețe. La acest eveniment exclusivist, desfășurat la Los Angeles County Museum of Art, vedetele s-au jucat cu limitele glamour-ului, optând pentru ținute transparente, decupaje îndrăznețe și accesorii spectaculoase.

Rita Ora a furat toate privirile într-o rochie transparentă, cu broderii florale delicate care abia acopereau zonele esențiale. Designul, completat de un corset bine structurat, i-a accentuat silueta impecabilă. Trena elegantă din satin negru și pălăria uriașă au transformat-o într-un adevărat magnet pentru fotografi și admiratori.

Teyana Taylor, actrița din „One Battle After Another”, a trecut de la o rochie cu pene purtată la Oscaruri la un look minimalist, dar sofisticat, din satin alb. Detaliile au fost cheia: bretelele delicate și lanțurile drapate pe spate au oferit o notă de Hollywood clasic, combinată cu o eleganță rebelă. Fanii au apreciat această schimbare, considerând-o una dintre cele mai rafinate apariții ale serii.

Heidi Klum a nemulțumit criticii cu ținuta sa

Heidi Klum, mereu o prezență remarcabilă, a ales o rochie galbenă cu broderii și inserții transparente. Deși reacțiile au fost mixte, unele critici spunând „Aș fi vrut să o văd în ceva mai decent” sau „Culoarea și croiala nu-i complimentează tonul pielii”, vedeta a reușit să atragă atenția și să rămână în centrul discuțiilor.

Amelia Gray Hamlin a dus provocarea la un alt nivel cu o rochie neagră, fără mâneci și cu decupaje generoase pe spate și lateral. Designul îndrăzneț i-a evidențiat fiecare contur al siluetei, demonstrând că transparența și minimalismul pot fi la fel de spectaculoase.

Pe lângă vedetele feminine, și bărbații au făcut senzație. Hudson Williams și Connor Storrie, faimoși din „Heated Rivalry”, au debutat la Vanity Fair cu ținute atent stilizate. Williams a strălucit într-un outfit Balenciaga, în timp ce Storrie a optat pentru un costum Saint Laurent. Ambii au demonstrat că stilul masculin poate fi la fel de captivant ca cel feminin.

