Meniu premiile Oscar 2026. Ce au mâncat vedetele: „Preparatele de suflet sunt întotdeauna preferatele invitaților”

La Premiile Oscar 2026, 75 de bucătari și 45 de patiseri, coordonați de chef Wolfgang Puck, au pregătit un meniu rafinat pentru 1.500 de vedete. Evenimentul a inclus bunătăți pregătite pe loc.

Meniu premiile Oscar 2026. Ce au mâncat vedetele

Premiile Oscar 2026 au transformat rafinamentul culinar într-o artă. Potrivit Variety, celebrul chef Wolfgang Puck a fost din nou sufletul petrecerii la Balul Guvernatorilor, momentul de după decernarea premiilor, când câștigătorii își gravează trofeul cu numele lor și se delectează cu preparatele lui Puck. În seara de 15 martie, invitații au fost răsfățați cu preparate ce îmbină tradiția cu inovația.

„Preparatele de suflet sunt întotdeauna preferatele invitaților, cum ar fi plăcinta noastră cu pui, pizza cu somon afumat, macaroanele cu brânză sau mini-burgerii Wagyu”, a declarat Wolfgang Puck, la avanpremiera meniului, care a avut loc pe 10 martie la Los Angeles. De altfel, plăcinta iconică cu pui și biscuiții cu somon afumat în formă de statuetă Oscar au fost vedetele serii.

Surprizele culinare ale serii

Pentru această ediție, meniul a fost îmbogățit cu preparate surprinzătoare. Cinci bucătari au lucrat la un stand de sushi și somon, oferind oaspeților rulouri nigiri și prăjiturele crocante de orez. Deserturile au fost la fel de impresionante: un ștrudel cu mere după rețeta mamei lui Puck a fost completat de un stand de înghețată ce a adus un strop de răsfăț dulce.

Alături de o echipă formată din 75 de bucătari și 45 de patiseri, Wolfgang Puck a sărbătorit 32 de ani de colaborare cu Oscarurile, continuând să impresioneze prin atenția la detalii și respectul pentru preferințele alimentare. Balul Guvernatorilor rămâne astfel o experiență gastronomică memorabilă, unde tradiția și luxul se îmbină perfect.

Foto: Profimediaimages.ro

