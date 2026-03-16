Filmul regizoarei românce Natalie Musteață a scris istorie la Premiile Oscar 2026

Natalie Musteață, o regizoare de origine română, a intrat în istoria Oscarurilor 2026 cu filmul său „Two People Exchanging Saliva”, câștigând premiul într-o rară egalitate, un eveniment petrecut doar de șapte ori în aproape un secol.

Natalie Musteață a câștigat Oscar 2026 pentru scurtmetraj, marcând o egalitate rară

Natalie Musteață, regizoarea care a dus România pe lista câștigătorilor Oscarurilor, a scris istorie la gala din 2026! Filmul său, „Two People Exchanging Saliva”, a obținut râvnitul trofeu pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action, într-un moment cu totul special: o egalitate perfectă, fenomen extrem de rar în istoria de aproape 100 de ani a premiilor Academiei.

Acesta este doar al șaptelea astfel de caz, iar momentul a fost considerat unul dintre cele mai memorabile ale serii.

Într-o atmosferă încărcată de emoții, prezentatorul Kumail Nanjiani a anunțat că premiul pentru categoria Best Live Action Short Film va merge către două producții: „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”. Este pentru a doua oară când această categorie se încheie la egalitate, prima astfel de situație fiind înregistrată în 1994.

De ce sunt egalele la Oscaruri atât de rare?

În cei aproape 100 de ani de existență ai premiilor Oscar, doar șapte astfel de egalități au fost înregistrate, notează Libertatea.

Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 2013, la categoria Sound Editing, când „Skyfall” și „Zero Dark Thirty” au împărțit trofeul. Cu un corp de votanți atât de numeros, șansele pentru o egalitate perfectă sunt extrem de mici. În trecut, când numărul membrilor Academiei era semnificativ mai mic, astfel de momente erau ceva mai probabile.

Prima egalitate în istoria Oscarurilor a avut loc în 1932, la categoria Cel mai bun actor. Fredric March („Dr. Jekyll and Mr. Hyde”) și Wallace Beery („The Champ”) au împărțit premiul, deși March avea un vot în plus. Regulile de atunci prevedeau că, dacă diferența dintre candidați era mai mică de trei voturi, premiul era acordat ambilor nominalizați. Această situație a dus la o schimbare a regulilor, iar de atunci, egalitatea se declară doar în cazul unui număr identic de voturi.

Momentele memorabile din istoria egalităților la Oscar

Printre cele mai renumite egalități se numără cea din 1968, la categoria Cea mai bună actriță. Katharine Hepburn („The Lion in Winter”) și Barbra Streisand („Funny Girl”) au fost premiate amândouă, marcând un moment istoric ce a adus împreună două nume iconice ale cinematografiei din generații diferite.

În 1994, categoria Cel mai bun scurtmetraj live-action a mai produs o egalitate, de această dată între „Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” și „Trevor”. Ultimul dintre acestea a inspirat, ulterior, crearea organizației The Trevor Project, dedicată sprijinirii tinerilor LGBTQ+.

Filmul regizat de Natalie Musteață a impresionat publicul și criticii printr-o poveste îndrăzneață și profundă. Acțiunea are loc într-o societate distopică, în care sărutul este interzis și pedepsit cu moartea, iar violența este considerată acceptabilă.

„Two People Exchanging Saliva” explorează teme precum controlul, frica și absurditatea normelor sociale care sufocă intimitatea și libertatea personală. Este o poveste care te face să te gândești la limitele impuse de societate și la prețul iubirii.

Succesul lui «Two People Exchanging Saliva» nu doar că a adus o binemeritată recunoaștere internațională lui Natalie Musteață, dar a și pus România pe harta celor care scriu istorie la Oscaruri. Este o realizare remarcabilă pentru o regizoare de origine română, care, prin viziunea sa, a intrat în rândul select al celor care și-au văzut numele incluse în lista scurtă a egalităților din istoria celebrei gale.

