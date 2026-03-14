Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, dezvăluiri rare despre relația lor: „Avem înțelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt!” Ce spun despre planurile de a deveni părinți

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică sunt genul de cuplu care își protejează cu grijă viața privată, dar de data aceasta au făcut câteva dezvăluiri sincere despre dinamica relației lor, despre felul în care depășesc momentele tensionate și despre planurile legate de un viitor copil.

Cei doi au vorbit deschis despre echilibrul pe care îl mențin între carieră și familie, dar și despre modul matur în care gestionează atenția publicului.

Comunicarea, cheia unei relații solide

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică provin din domenii profesionale complet diferite, însă spun că tocmai diversitatea îi apropie. Sandra și Răzvan au explicat că susținerea reciprocă este fundamentul relației lor. „Ne susținem necondiționat, atât personal, cât și profesional în fiecare moment al vieților noastre. Ne oferim sfaturi și luăm decizii împreună. Acasă suntem doi oameni normali care își lasă meseriile la ușa de la intrare și care se bucură de ceea ce trăiesc în sânul familiei.”, au mărturisit ei, într-un interviu pentru viva.ro.

Acasă, spun că sunt doar doi oameni obișnuiți, care își lasă meseriile la ușă și se concentrează pe familie. „Una dintre calitățile vieții noastre de familie o reprezintă comunicarea”, au subliniat. Chiar dacă apar uneori diferențe de opinie, reușesc să le depășească prin dialog și respect. „Avem înțelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt și de a recunoaște părerea celuilalt ca fiind corectă, atunci când este cazul. Asta fiindcă orgoliul nu și-a găsit niciodată locul între noi.”

Citeşte şi: Motivul pentru care Sandra Izbașa renunță la titlul de cetățean de onoare al orașului Bușteni

Citeşte şi: Sandra Izbașa: „Îmi place competiția și îmi place să câștig“

Citeşte şi: Cadoul de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a făcut lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine”

Cum gestionează atenția publicului și admiratorii

Fiind amândoi persoane publice, atenția fanilor este inevitabilă. Totuși, cei doi spun că nu au lăsat niciodată gelozia să le afecteze relația. „Știm să gestionăm matur felicitările și complimentele care ne sunt transmise”, au explicat. Ei apreciază mesajele frumoase, atât timp cât acestea rămân în limitele bunului-simț.

Planuri de viitor și gânduri despre un copil

În interviu, Sandra și Răzvan au vorbit și despre posibilitatea de a-și mări familia. Deși nu au oferit detalii concrete, au abordat subiectul cu sinceritate și deschidere, lăsând impresia că își doresc ca lucrurile să vină firesc, la momentul potrivit: „Ne plac copiii și nu excludem această posibilitate, însă momentan nu o prioritizăm.”

Deși evită expunerea excesivă, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică demonstrează că o relație solidă se construiește prin comunicare, respect și maturitate. Declarațiile lor rare, dar sincere, arată un cuplu unit, care își trăiește povestea de dragoste cu discreție și echilibru.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au căsătorit în 2023

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au căsătorit religios pe 30 iulie 2023, chiar în ziua în care s-au cunoscut. Cei doi și-au confirmat relația în 2020, s-au logodit în decembrie același an și au avut cununia civilă în august 2021. Petrecerea de după cununia religioasă a avut loc într-un „castel din inima Bucureștiului”, unde valsul mirilor a fost unul spectaculos, acompaniat de Prestige Orchestra. Sandra a purtat o rochie de mireasă din tafta, cu decolteu în V și fundă supradimensionată, evaluată la 2.000–4.000 de euro, iar Răzvan a ales un costum negru clasic, în valoare de aproximativ 6.000 de lei, achiziționat din același loc de unde s-au îmbrăcat și Dani Oțil și Răzvan Simion pentru nunta lui Dani.

„Un moment foarte special și ne bucurăm din suflet că am putut să luăm parte la această slujbă minunată și că suntem căsătoriți în fața lui Dumnezeu. Emoții, ca de fiecare dată, atunci când te pregătești și îți dorești să iasă un lucru perfect. Pui suflet, pui emoție. Astăzi ne-am dorit să fie ziua noastră, pentru că exact acum trei ani ne-am cunoscut. Am zis să lăsăm emoțiile și să ne simțit extraordinar de bine”, a spus Sandra Izbașa, după slujba religioasă, potrivit Antena 3.

