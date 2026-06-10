Cine este Nicolle Verma. Cu ce se ocupă fiica cea mare a Ancăi Verma, cea mai bogată româncă din lume

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Anca Verma, gălățeanca recunoscută drept cea mai bogată româncă din lume, duce o viață desprinsă din filmele de la Bollywood alături de soțul ei, miliardarul indian Abhishek Verma. Cuplul, care locuiește într-un palat luxos în New Delhi, a atras recent atenția publicului odată cu extinderea familiei. Dincolo de viața opulentă și de afacerile de miliarde de dolari ale părinților, mulți se întreabă cine este și cu ce se ocupă Nicolle Verma, fiica cea mare a cuplului.

Cine este Nicolle Verma

Nicolle Verma este fiica cea mare a Ancăi Verma și a influentului om de afaceri Abhishek Verma. Tânăra urmează să împlinească vârsta de 19 ani pe data de 1 iulie. Ea a crescut în India, într-un mediu extrem de select, fiind înconjurată de luxul reședinței familiei, unde lucrează peste 100 de angajați, și fiind protejată permanent de echipe de securitate la evenimentele publice.

Recent, Nicolle a fost în centrul atenției în mediul online după ce mama sa a adus pe lume cel de-al treilea copil al familiei, un băiețel pe nume Anaditeshwar. Nicolle, alături de fratele ei mai mic, Aditeshwar (2 ani), și-a întâmpinat cu mare bucurie noul frățior, apărând în imaginile de familie pline de fast publicate pe rețelele de socializare. Născută și educată în India, ea poartă moștenirea unei familii extrem de cunoscute în cercurile sociale și politice la New Delhi.

Citește și: Cristian Pomohaci a contestat cele două mandate de arestare. Fostul preot solicită să fie cercetat în libertate

Citește și: Prin ce trece Cabral după despărțirea de Andreea Ibacka. Dezvăluirile făcute de prezentatorul tv: „Am zile în care mă țin din inerție”

Cu ce se ocupă fiica celei mai bogate românce din India

Fiind parte dintr-o dinastie de afaceriști și politicieni cu rădăcini adânci în istoria Indiei, Nicolle Verma este pregătită să calce pe urmele părinților săi. În prezent, la vârsta majoratului, Nicolle se concentrează pe studiile sale superioare și pe integrarea treptată în activitățile de elită ale familiei.

Fiica cea mare a Ancăi Verma este asociată direct cu imaginea și viitorul The Verma Family Office, structura privată care gestionează investițiile globale și acțiunile filantropice ale imperiului Verma pe mai multe continente. Pe lângă pregătirea academică, Nicolle este educată să preia responsabilități în afacerile de familie, inclusiv în companii majore precum Olialia World (lider pe piața bunurilor de larg consum din India, condusă de mama sa, Anca Verma).

Datorită statutului public al mamei sale, care este o figură extrem de recunoscută în societatea indiană, Nicolle participă activ la evenimente de înaltă clasă, gale caritabile și întâlniri de afaceri, consolidându-și statutul de tânără antreprenoare în devenire.

Citește și: Surprize de proporții în vila de peste un milion de euro a Iuliei Albu. Ce a descoperit când a început renovările

Citește și: O celebră influenceriță și-a pierdut fiica în ultima lună de sarcină: „Știu că ai făcut Raiul și mai frumos decât era deja”

Ce studii are fiica cea mare a Ancăi Verma

Fiind parte dintr-o familie cu un statut social atât de înalt, educația lui Nicolle Verma a fost o prioritate absolută pentru părinții ei, fiind ghidată după cele mai înalte standarde internaționale.

Potrivit site-ului familiei, Nicolle a studiat la The British School din New Delhi, una dintre cele mai exclusiviste și prestigioase instituții de învățământ din India, recunoscută pentru faptul că școlește copiii diplomaților și ai marilor elite economice.

În cadrul școlii, tânăra nu s-a remarcat doar prin rezultate academice, ci și-a cultivat și latura artistică, fiind o prezență activă în corul școlii ca tenor.

Pregătirea ei pentru lumea marilor afaceri a inclus și experiențe internaționale de top. În iulie 2023, Nicolle a urmat un program intensiv de vară în Managementul Afacerilor (Business Management) la celebra Universitate Oxford din Marea Britanie. Această specializare timpurie a fost atent aleasă pentru a-i oferi o bază solidă în administrarea imperiului financiar pe care îl va moșteni.

Pe lângă studii, Nicolle are un stil de viață extrem de activ, specific tinerilor din înalta societate: excelează la echitație și este o pasionată practicantă de înot.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicolle Verma

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News