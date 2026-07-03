O româncă își vinde bebelușul pe Facebook: „Nu am ce să îi ofer”

O tânără din Ploiești, absolventă a Politehnicii București, a ajuns în pragul disperării. După ce a rămas însărcinată și a fost părăsită de partenerul său, viața ei a luat o turnură neașteptată.
„Eu sunt foarte hotărâtă! Nu am ce să îi ofer, m-am tot gândit!”, mărturisește ea.
Întoarsă din Belgia la începutul anului 2026, fără sprijin și fără resurse, a decis să caute o cale de ieșire. Așa a ajuns să posteze pe un grup de Facebook un anunț simplu: „Vreau să dau copilul spre adopție” și un număr de telefon.
Reporterii Observator au intrat în dialog cu femeia, reușind să descopere o poveste tulburătoare. Într-o întâlnire aranjată la Gara de Nord, tânăra le-a explicat că este dispusă să renunțe la copil pentru o sumă de bani care să acopere două luni de chirie și un bilet de avion.
„Eu sunt deschisă la orice propunere aveți! Două luni de chirie că nu am ce să fac! Și un bilet de avion!”, a spus ea.
Cuvintele ei sunt reci, dar încărcate de suferință.
„Nici nu am atașamentul ăla. Am mai mult chestia aia să se termine, să fac ceva. Nu știu… e urât spus. E o perioadă foarte urâtă din viața mea sarcina asta. Nu e nicio amintire frumoasă. A fost doar o chinuială continuă”, a afirmat ea.
Tânăra, care spune că partenerul ei a abandonat-o la începutul sarcinii, crede că face un bine cedând copilul.
Planul ei era simplu: „Veniți la spital. Spuneți că e tatăl copilului. Pe tine nu te întreabă cine ești. Eu le spun că e tatăl copilului. Să poată să stea cu copilul. Nu o să mă întrebe nimeni”.
Tânăra susține că nu a fost singura ofertă pe care a primit-o: „A mai fost o doamnă, am refuzat-o eu, era un pic ciudată. Mai era o doamnă de prin Germania”.
Faptul că românca a considerat că își poate vinde copilul fără consecințe arată lacunele sistemului.
„Nu te mai verifică nimeni… tu nu ai văzut ce e în țara asta? Cum sunt lăsați copiii?”, a spus ea, justificându-și acțiunile.
În timp ce această poveste șochează, ea scoate la lumină și o problemă mai amplă: lipsa intervenției autorităților în prevenirea unor astfel de practici. Reporterii au descoperit că astfel de tranzacții nu sunt un caz izolat.
„Am plecat de la maternitate convinși că e un caz izolat. Apoi am format al doilea număr. Și am înțeles că e o piață care funcționează tocmai pentru că cineva alege să o ignore”, relatează reporterii Observatornews.