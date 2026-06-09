O celebră influenceriță și-a pierdut fiica în ultima lună de sarcină: „Știu că ai făcut Raiul și mai frumos decât era deja”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Durerea pierderii unui copil este greu de pus în cuvinte, iar celebra influenceriță Laura Mellado și partenerul său, Victor Hallman, trăiesc una dintre cele mai dificile perioade din viața lor. Cei doi au anunțat pe rețelele de socializare că și-au pierdut fetița în ultima lună de sarcină, o veste care a înduioșat mii de inimi.

O celebră influenceriță și-a pierdut fiica în ultima lună de sarcină

Celebra influenceriță Laura Mellado și soțul ei, Victor Hallman, au anunțat cu durere pierderea fetiței lor în ultima lună de sarcină. Cuplul, deja părinți a trei băieți, a împărtășit cu fanii un mesaj plin de emoție și durere, însoțit de o fotografie alb-negru din sala de nașteri.

„Fetița noastră a venit pe lume direct în brațele Tatălui nostru ceresc. Deși nu vom înțelege niciodată planurile Sale, suntem recunoscători că ne oferă putere și liniște în aceste momente grele”, a scris Laura Mellado pe Instagram, însoțind mesajul cu imaginea care a emoționat mii de oameni.

Deși vestea i-a copleșit, Laura și Victor au găsit puterea să-și ia rămas-bun de la micuța lor. Influencerița a dezvăluit că personalul medical le-a oferit ocazia să-și țină fetița în brațe chiar și în aceste circumstanțe tragice.

„Fetița noastră a avut un impact atât de mare într-un timp atât de scurt și sunt fericită că am putut sărbători fiecare clipă petrecută cu ea”, a adăugat ea.

Citește și: Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit după 3 ani de relație

Citește și: Alexandra Stan, nevoită să nască prin cezariană. Artista a fost diagnosticată cu o afecțiune rară

Mesajul tulburător al Laurei

În mesajul lor emoționant, cuplul și-a exprimat recunoștința față de prieteni, familie și cadrele medicale care i-au sprijinit în această grea încercare.

„Mulțumim prietenilor și familiei care ne-au fost alături în aceste momente și personalului medical minunat care ne-a lăsat să o ținem în brațe. Aceste momente vor rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a scris influencerița.

Cel mai tulburător paragraf din mesajul vedetei a fost cel adresat direct fiicei lor pierdute: „Fetița noastră, mami, tati și frații tăi te iubesc enorm și abia așteptăm să te revedem într-o zi. Știu că ai făcut Raiul și mai frumos decât era deja. Aceste ultime zile ne-au schimbat într-un mod pe care nu ni l-am fi imaginat niciodată. O vedem peste tot și suntem recunoscători pentru semnele pe care continuă să ni le trimită”.

Citește și: Are 47 de ani, dar nu-i dai mai mult de 20. O recunoști? Este una dintre cele mai excentrice actrițe

Citește și: Cum arată Ozana Barabancea după ce și-a făcut operație de ridicare a sânilor cu implant: „Operația a durat șase ore”

Laura Mellado a transmis și un mesaj profund despre cum durerea poate schimba complet percepția asupra vieții.

„Durerea are felul ei de a te înmuia. Te învață să încetinești, să trăiești prezentul, să prețuiești micile momente pe lângă care altădată treceai în grabă și să îți deschizi inima mai larg, pentru că acum înțelegi cât de sacră și fragilă este viața. Și, într-un fel, chiar și prin suferință, iubirea rămâne. Suntem împreună pentru totdeauna, doar într-un mod diferit acum”, a subliniat aceasta.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News