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Cum arată Ozana Barabancea după ce și-a făcut operație de ridicare a sânilor cu implant: „Operația a durat șase ore”

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Ozana Barabancea a publicat prima imagine cu rezultatele de după operația de ridicare a sânilor cu implant. Intervenția a durat șase ore.

Cum arată Ozana Barabancea după ce și-a făcut operație de ridicare a sânilor cu implant

Ozana Barabancea (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Ozana Barabancea este foarte încântată de rezultatele obținute după operația de ridicare a sânilor cu implant. Artista a publicat prima fotografie cu bustul ei la doua luni de la intervenția care a durat șase ore.

„Cam așa arată prima poză fără bustieră, de la aproape două luni de la operația de ridicare cu implant făcută. Evident că port bustiera conform instrucțiunilor, dar fericirea mea e alta! Pot purta această rochie fără grijă. Când am primit-o, am pus-o de-o parte sperând c[ voi avea un bust pe măsura frumuseții ei. Și voi purta și rochii cu spatele gol!! Și iată, Dumnezeu mi-a ascultat ruga”, a scris Ozana în mediul online.

„Și vor urma și alte operații. Pentru că vreau să întineresc frumos”

Cântăreața a dezvăluit că a fost refuzată de mai mulți medici până că ajungă la doctorul care s-a încumetat să realizeze operația.

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„Mulțumesc domnului doctor pentru această operă de artă. Este singurul doctor care a acceptat provocarea. Alții m-au refuzat. Operația mea a durat șase ore. Deloc ușor. Dar când faci totul cu binecuvântare iese bine! Și vor urma și alte operații. Pentru că vreau să întineresc frumos. Cei ce nu mă haliți, stați parcați și luați-vă popcorn și urmăriți-mi filmul. E de lung metraj!!! (râde)”, a concluzionat.

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„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
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Reacții mixte în mediul online

Admiratorii ei s-au grăbit să o complimenteze și felicite pentru decizia luată. „Te felicit pentru tot, ești foarte ambițioasă!”, a comentat cineva. „Ești superbă! Felicitări pentru ambiție și perseverență!”, a fost un alt mesaj.

Totuși, nu toți au fost la fel de entuziasmați, unii exprimându-și rezervele față de intervențiile estetice. „Mi se pare prea mult, dar nu contează părerea mea!”, a scris cineva. „Unde sunt proporțiile? Ne întoarcem la păpuși!”, a fost o altă părere.

Transformarea fizică: de la 102 kg la 65 kg

Pe lângă intervenția la bust, Ozana Barabancea a și slăbit un număr impresionant de kilograme. Începând din aprilie 2025, vedeta a slăbit aproape 40 de kilograme, de la 102 kg la 65 kg, un proces care i-a redat încrederea în sine.

„În prima săptămână, când am slăbit 5 kg, am fost pur și simplu șocată. (…) Marele meu câștig nu a fost numai pierderea în greutate, ci mi-a revenit încrederea în mine, mă văd frumoasă. Renasc”, a povestit Ozana în podcastul său, „Restart”.

Această schimbare nu a avut doar un scop estetic, ci acela de a-și îmbunătăți sănătatea.

„Mănânc pește sau fructe de mare și multe legume. Încerc să aleg dintre legumele pe care le consum pe cele care au carbohidrați cât mai puțini. Am învățat să evit pe cât posibil carbohidrații”, a explicat ea, pentru VIVA!.

Foto: Instagram

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