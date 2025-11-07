Ingredientul banal pe care Ozana Barabancea îl folosește pentru a avea un ten perfect la 55 de ani: „E ieftin și la îndemâna oricui”

Ozana Barabancea a dezvăluit ce secret are pentru a avea un ten perfect la cei 55 de ani. Ea a spus că ingredientul este unul foarte simplu, care se găsește în bucătăria oricui român și care face ca pielea să fie fină. Pe lângă moștenirea genetică, artista apelează la acest truc ieftin. Iată care este.

Ingredientul ieftin care îți face tenul să strălucească. Secretul Ozanei Barabancea.

Vedeta în vârstă de 52 de ani a luat câteva sfaturi prețioase de la mama ei, care avea o cremă specială pentru îngrijire.

Totuși, secretul a venit de la un coleg de la Operă, Horia Popovici, care i-a recomandat o soluție simplă, ieftină și eficientă pentru un ten strălucitor, uniform și fără imperfecțiouni.

Soluția stă într-un scrub realizat din mălai pe care oricine îk poate prepara acasă.

„Era o femeie foarte elegantă tot timpul, aranjată, machiată, pe vremuri nu erau operații, era foarte îngrijită. Țin minte că avea numai o cremă și tot timpul avea tenul impecabil.

Ritualul nu-l am de la ea, dar am folosit mulți ani crema aia. După care m-a învățat cineva de la Operă, un coleg de-ai mei, Horia Popovici, să mă dau cu mălai pe față și face minuni. După ce mă demachiez, mă spăl cu mălai ud și fac un gomaj și are și foarte multe vitamine. Este ieftin, la îndemâna oricui”, a declarat Ozana Barabancea.

Dermatologii nu recomandă un gomaj mecanic prea agresiv, care ar putea irita tenul sensibil și nu numai, ci recomandă folosirea unor produse adecvate pentru fiecare tip de ten și consultarea unui specialist pentru o rutină specializată în funcție de nevoile fiecăruia.

A slăbit 24 de kilograme

Vedeta a reușit să slăbească 24 de kilograme și este extrem de mândră de felul în care arată. Mai mult, jurata de la „Te cunosc de undeva” a apelat de două ori la operație pentru micșorare a stomacului, după ce s-a luptat cu kilogramele în plus.

Acum, Ozana Barabancea este mai fericită ca niciodată și spune cu mândrie că poate să îmbrac hainele fiicei sale.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați de-aici! Îmbrac hainele Gloriei, pentru că acum îmi permit! (…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă!

Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare! (…)

Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: «Hai, Ozana, că poți!». Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, a scris Ozana Barabancea pe Instagram.

