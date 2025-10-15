Ozana Barabancea a răbufnit, după criticile primite în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor! Marș de pe pagina mea! Coțohârlelor!”

Ozana Barabancea a reușit să slăbească și se simte mai bine ca niciodată. Cu toate acestea, vedeta nu renunță la aplicațiile de editare a fotografiilor, iar prietenii ei virtuali au remarcat acest lucru. De data aceasta, sătulă de critici și comentarii răutăcioase, vedeta a răbufnit și le-a transmis un mesaj vehement tuturor celor care o critică. Mai mult, vedeta spune că cei care comentează o fac doar din invidie. Iată ce derapaj a avut în mediul online cântăreața.

Ozana Barabancea, replică tăioasă pentru prietenii din mediul online

Ozana Barabancea a reușit să slăbească un număr considerabil de kilograme și se simte mai bine ca niciodată. De aceea, vedeta se pozează în tot felul de ipostaze, însă nicio fotografie nu rămâne neretușată. Mulți fani au observat că dirijoarea își modifică constant chipul, așa de mult încât uneori pare fără expresii și complet ireală, ca o păpușă de ceară.

Citește și: Ozana Barabancea nu se mai oprește din slăbit! „Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie altar!” Cum a reușit să scape de surplusul de kilograme

Cu toate acestea, Ozana Barabancea nu este de acord cu criticile primite și nici nu vrea să renunțe la multitudinea de filtre pe care le aplică pe chip. După ce a încărcat o serie de fotografii în care își etala mândră silueta, Ozana a așteptat aprecieri, însă au apărut mai mult critici.

Sătulă să audă aceeași placă, vedeta a uitat de bunele maniere și a răbufnit în mediul online cu privire la oamenii care o critică.

”Doamne, ce mesaje !! Unul mai interesant decât celalălalt ! Multumesc pentru cele de susținere si apreciere, cât pentru mesajele urâte, vă multumesc pentru invidie! Inseamnă că transformarea mea v-a provocat multe griji! :))) Vă roade pizma rău de tot. N-aveți aer:)))) Sunteți patetice!

Citește și: Ozana Barabancea, detalii uluitoare despre infarctul fiului ei. Cum se simte, în prezent, Andrew: „S-a chinuit groaznic. Am rugat un preot să îl împărtăşească” / EXCLUSIV

N-aș fi zis nimic rău de nimeni dar unele sunt de domeniul SF. Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă ! Chiar mă simt si mă ȘTIU foarte frumoasă, conturată, si de când mă simt frumoasă mi-a crescut si IQ ul, si pot oricând să vă înfrunt. Aici vă dați grandioase dar dacă m -ați vedea in realitate, ați înghiți in sec.

Ați rămâne cu gura căscată! Vedeți să nu vă intre musca-n gură, relelor. Ce griji aveți voi, amărâtelor !

Sa fiți in stare să faceți 3% din ce am făcut eu. Si apoi poate mă aplec spre voi. Aici e prea sus…. Să-mi iau un telescop să vă zăresc in praful vostru permanent. Mi s-a lipit coroana de inteligență si nu cade! Dacă ar cădea v -aș provoca daune mortale, nu morale că n-aveți morală.

Marș de pe pagina mea! Coțohârlelor! Si nu, nu-mi cer scuze ! Să aveți o săptămână … ca voi! Să primiți ce oferiți, cu vârf și îndesat! Huoooooo!!!!”.

Cum au reacționat fanii după derapajul vedetei

Oamenii de pe pagina artistei au reacționat rapid și au taxat reacția lipsită de maniere a acesteia.

Citește și: De ce s-au despărțit Cezar Ionașcu și Ozana Barabancea. Cei doi au format un cuplu în urmă cu câțiva ani

”Refuz sa cred ca ,,Doamna ” Ozana Barabancea are un asemenea limbaj colorat pe un site public. Slabă sau supraponderală nici nu ma interesează cum sunteți de fapt, dar ca persoană publică nu aveți cum sa ieșiți la inaintare cu un asemenea mesaj”, a fost unul dintre comentarii.

Alt utilizator i-au transmis felicitări pentru a reușit să arate cum dorește, însă a sfătuit-o să „lucreze puțin și la caracter”.

„Caracterul, stimată Doamnă! Acolo e problema. Am interacționat direct, știu ce spun. Lucrați și la capitolul acesta. Vă asigur, va fi bine.🤗”, i-a scris o altă persoană bine intenționată.

Urmărește-ne pe Google News