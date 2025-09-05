  MENIU  
Ozana Barabancea nu se mai oprește din slăbit! „Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie altar!" Cum a reușit să scape de surplusul de kilograme

Raluca Vițu
Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă în ultimii ani. După un lung proces de slăbire, marcat de intervenții chirurgicale, schimbări radicale în stilul de viață și renunțarea definitivă la zahăr, artista se declară mai fericită ca niciodată cu felul în care arată și se simte.

Ozana Barabancea, trasnformare fizică uluitoare

Deși nu a menționat un număr exact de kilograme pierdute, Ozana Barabancea a publicat imagini comparative din 2015 și 2025, care evidențiază o schimbare dramatică. În postarea sa, artista a enumerat toate etapele prin care a trecut:

„Operații de stomac, slăbit, îngrășat, operație de montare a inelului gastric, operație de demontare a inelului gastric, operație de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele.”

Transformarea nu a fost doar estetică, ci și profund personală. Ozana a subliniat că masa musculară i-a rămas nealterată și că acum își dorește „să trăiască frumos”.

Adio zahăr: decizia radicală care i-a schimbat viața

Unul dintre cele mai importante momente din procesul de slăbire a fost renunțarea definitivă la zahăr. Artista a devenit o voce puternică împotriva consumului de zahăr rafinat, pe care îl consideră nociv:

„Am renunțat în primul rând la ZAHĂR! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără! Adio Zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate și au potențiator de gust pentru a crea dependență! Gândiți-vă bine ce băgați în stomacul vostru! Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie ALTAR!”

Resetarea mentală și dulciurile „vindecătoare”

Pe lângă schimbările fizice, Ozana a vorbit și despre o resetare mentală legată de alimentație. Ea susține că nu mai simte nevoia de zahăr și că a înlocuit dulciurile clasice cu alternative sănătoase:

„Acest program de resetare presupune schimbarea gândirii, apropo de nutriție, de ce alimente consumăm și nu mai am aceeași nevoie de zahăr, cum aveam înainte. Chiar dacă nu mai consum zahăr, nu am eliminat dulcele, pentru că folosesc niște produse extraordinar de inteligente, pe care eu le consider, de fapt, alimente vindecătoare.”

Un moment de cumpănă: infarctul fiului ei, Andrew  

Pe lângă lupta cu kilogramele, Ozana Barabancea a trecut recent printr-o perioadă extrem de emoționantă, după ce fiul ei, Andrew, a suferit un infarct la doar 24 de ani.

Tânărul, care activează în industria muzicală, ajunsese să muncească aproape 12 ore pe zi, iar suprasolicitarea și stresul acumulat și-au spus cuvântul. Într-o dimineață, Andrew a simțit o durere puternică în piept și a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au confirmat infarctul și i-au făcut o coronarografie.

„A avut gheare în piept. Mi-a zis: ‘Mama, mă doare în capul pieptului’. A venit salvarea, i-au făcut coronarografie. S-a chinuit groaznic. I-au făcut injecție la picior, nu au reușit prin mână”, a mărturisit artista.  
După luni de recuperare, Andrew se simte mai bine, dar continuă să muncească intens. Ozana speră că această experiență l-a învățat să își prioritizeze sănătatea și să își asculte corpul.  

„Eu sper că a învățat ceva din această lecție, pentru că fiecare hop în viață este o lecție pentru noi. Suntem alături de el, și eu, și sora lui, și tatăl lui”, a spus artista.

