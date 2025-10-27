Cum a apărut îmbrăcată Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Vedeta a venit cu fiica ei și a purtat o ținută nonconformistă

Ozana Barabancea a fost invitată la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, alături de alte vedete din showbizul românesc, dar și personalități precum președintele țării sau sau președinta Republicii Moldova. Compozitoarea și-a făcut apariția alături de fiica ei și a purtat o ținută nonconformistă. Iată cum a fost Ozana Barabancea îmbrăcată.

Ce ținută a purtat Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Ozana Barabancea a participat duminică, 26 octombrie, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, fiind însoțită de fiica ei. Vedeta a atras atenția tuturor cu ținuta pe care a ales să o poarte. Deși majoritatea invitaților au adoptat o ținută sobră și elegantă, Ozana Barabancea a vrut să fie o apariție atipică.

Ozana Barabancea a ales o ținută îndrăzneață și a purtat o pereche de pantaloni largi de un albastru intens, pe care i-a combinat cu un sacou în nuanțe vibrante. Lookul a fost completat de un accesoriu alb purtat pe cap.

În contrast, fiica artistei a preferat o apariție sobră și elegantă, purtând un costum negru clasic, peste care a adăugat un palton în aceeași nuanță, completând ansamblul cu o pereche de adidași, pentru o notă modernă și relaxată.

Vedeta a purtat, în stilul tipic, o ținută nonconformistă pe care a accesorizat-o cu un colier cu o cruce masivă. Ea a purtat un sacou brodat colorat, o cămașă albă și o pereche de pantaloni albaștri.

A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni

Ozana Barabancea se simte și arată mai bine ca niciodată. Vedeta a reușit să slăbească 24 de kilograme în doar 3 luni, fără să se înfometeze. Acum, compozitoarea încape în hainele fiicei sale și se simte excelent.

M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit! (…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare! (…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: Hai, Ozana, că poți!”

„Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, a transmis Ozana Barabancea.

